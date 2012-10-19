中国冶炼商争取2013年铜加工费提高25%

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透伦敦10月18日电---中国铜冶炼企业本周正在争取将2013年进口铜精矿加工精炼费用(TC/RC)较今年提高约25%,因本周现货加工费出现上涨.
交易商及冶炼企业消息人士指出,在伦敦金属交易所(LME)本周年会上,冶炼商透露,2013年合约铜精矿加工费约在每吨80美元/每磅8美分.
矿商并未在LME年会上提出任何合同出价.
上述价格高於今年的60-63.5美元/6-6.35美分合约价.
加工精炼费用是铜冶炼企业的获利指标.该费用上升预示精炼铜供应将增加,因为冶炼商增产意愿升高.(完)
--编译 蔡美珍;审校 孙茉莉
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