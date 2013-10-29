中国今年棉花收储量同比降41%

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月24日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为24.03%，高于上交易日收盘的24.00%。
路透北京10月28日 -根据中国棉花信息网(www.cottonchina.org)的数据，目前中国2013年国内棉花收储量较上年同期下降41%，为73.105万吨。
中国在9月初启动临时收储计划，为连续第三年实施国家收储政策，通过较高的收购价格，为地方棉农提供支持。
收储价格为每吨20,400元人民币(3,400美元)，几乎为洲际交易所(ICE)美国12月期棉合约价格的两倍。
上周中国国内棉花收储数量达到今年以来最高的一周，共计32.929万吨，其中24.016万吨来自国内棉花主产区新疆。
但今年的收储总量仍远低于上年同期的124万吨。
今年中国储备棉管理机构推出新的质量标准，缩小了可收储棉花的范围。同时一些农户希望提高收购价格，因而不愿出售。(完)
(编译 郑茵 审校 屈桂娟)
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