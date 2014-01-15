中国去年新增信贷占融资比例创新低

* 2013年新增信贷8.89万亿，占社融比例创新低

* 去年社会融资17.29万亿元，为年度历史最高水平

* 要积极引导影子银行向好的方向发展

* 短期内货币政策预计将维持稳定

路透上海1月15日 -2013年中国新增信贷和社会融资规模周三揭盅。当年新增人民币贷款不足9万亿元人民币，占社会融资总量比例刚逾五成，为年度历史最低水平。而社融规模以17.29万亿元创下年度新高。

中国人民银行调查统计司司长盛松成在今日召开的新闻发布会上指出，要在监控风险的同时，引导影子银行向好的方向发展。至于未来的政策走向，业内人士维持稳定预期依旧强烈。

盛松成针对社会融资规模构成指出，“目前人民币贷款依然是实体经济的主要融资工具，但金融体系提供的其他融资方式也已经发挥着越来越大的作用。”

2013年全年社会融资规模为17.29万亿元，比上年多1.53万亿元，当年规模创下年度新高。其中12月份为1.23万亿元，比上年同期少3,960亿元。从结构看，全年人民币贷款占同期社会融资规模的51.4%。

尽管12月末M2增速仍高达13.6%，但以央行判断，去年货币信贷和社会融资数据已基本达到调控目标的要求。货币政策走向方面，业内人士认为，维持现有力度的可能性仍较大，短期内变化的必要性不强。

民生银行金融市场部首席分析师李志强表示，今年新增信贷和社会融资规模，都有望维持一个与去年相近的增速。

“至于政策走向，我认为，就现有经济环境而言，至少在一季度前，看不到任何政策变化的必要性。”他指出。

对于备受关注的影子银行问题，盛松成强调，要积极引导影子银行向好的方向发展，监控其风险并更好服务实体经济。

“影子银行是市场经济条件下的现实情况、现实反映，实际上不仅在中国有，在其他国家也都有。既要看到它的积极作用，也要看到它的风险所在。”

数据显示，去年12月新增人民币贷款4,825亿元，低于此前路透6,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.6%，路透调查中值为13.8%。

另外，去年末人民币贷款余额71.90万亿元，同比增长14.1%，路透调查中值为14.3%；当年新增8.89万亿元。去年末外汇储备余额为3.82万亿美元，路透调查中值为3.8万亿美元。(完)

中国M2及新增贷款图表，请点选 link.reuters.com/vap95v

(发稿 李宏薇; 审校 黄凯)

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