2013年GDP总量修订幅度略高于3%--统计局局长

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京12月16日 - 中国国家统计局局长马建堂周二透露，根据经济普查结果，对2013年国内生产总值（GDP）总量的修订幅度略高于3%；具体数据定于19日（周五）公布。
他是在第三次全国经济普查结果新闻发布会上做上述表述的。此前有研究机构认为，中国此次有可能会对2013年GDP总量向上修正5%-10%。
“‘三经普’以后对当年GDP的修正幅度，不仅大大低于第一次经济普查对2004年GDP的修订幅度，也小于第二次经济普查以后对2008年GDP数据的修订幅度，”马建堂称，“‘三经普’以后对GDP的修订幅度，3%多一点。”
中国第二次全国经济普查是在2008年，2009年12月国家统计局发布普查结果，当时将2008年GDP总量上修1.34万亿元人民币或4.46%，至314,045亿元，增速提高0.6个百分点至9.6%。（完）
(发稿 李然；撰写 乔艳红; 审校 张喜良)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。