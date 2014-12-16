2013年GDP总量修订幅度略高于3%--统计局局长

路透北京12月16日 - 中国国家统计局局长马建堂周二透露，根据经济普查结果，对2013年国内生产总值（GDP）总量的修订幅度略高于3%；具体数据定于19日（周五）公布。

他是在第三次全国经济普查结果新闻发布会上做上述表述的。此前有研究机构认为，中国此次有可能会对2013年GDP总量向上修正5%-10%。

“‘三经普’以后对当年GDP的修正幅度，不仅大大低于第一次经济普查对2004年GDP的修订幅度，也小于第二次经济普查以后对2008年GDP数据的修订幅度，”马建堂称，“‘三经普’以后对GDP的修订幅度，3%多一点。”

中国第二次全国经济普查是在2008年，2009年12月国家统计局发布普查结果，当时将2008年GDP总量上修1.34万亿元人民币或4.46%，至314,045亿元，增速提高0.6个百分点至9.6%。（完）

(发稿 李然；撰写 乔艳红; 审校 张喜良)

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