马建堂：2013年经济将保持持续稳健发展

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京1月18日 - 中国国家统计局局长马建堂周五表示,2013年中国经济将继续保持持续稳健的发展,虽然中长期较快增长的基本面未变,但制约因素有所加强.
"随着去年四季度国民经济比较明显的企稳回升,这个势头在2013年会继续延续下去.在这样一个大背景下、大趋势下,应当把更多的精力放在转方式、调结构上来",马建堂称.
他并表示,中国去年最终消费对GDP的贡献是51.8%,资本形成贡献率50.4%,净出口是负2.2%.另外,2012年单位GDP总值能耗初步核算比上年下降3.6%.
马建堂称,2013年推动物价上涨的压力和控制物价上升因素并存,但只要调控得当,预计今年一定能够保持物价总水平的稳定.
他指出,中国劳动力和土地价格、环境成本未来一段时间总体呈上升趋势,输入性通胀压力仍存.这些因素决定了未来一段时间要素成本的上升,是一个长期的过程.
"一方面我们确实对于通货膨胀不要掉以轻心,另一方面也要看到,只要调控得当,2013年一定能够保持物价总水平的稳定,或者说保持物价总水平的基本稳定",马建堂称.
此前数据显示,12月CPI同比上涨2.5%,PPI同比下降1.9%.对此,马建堂表示,去年12月CPI反弹是季节性的.
统计局稍早公布数据显示,2012年度中国国内生产总值(GDP)同比增长7.8%,其中,第四季度GDP同比增长7.9%,环比增长2.0%.(完)
(发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯)
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