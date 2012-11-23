中国明年GDP增长料将升至8.1% CPI涨幅为2.7%--中金

路透北京11月23日电---中金公司最新报告预计,中国明年经济增长温和反弹,GDP上升至8.1%.而通胀将从现在的低水平回升,但总体温和,CPI明年全年涨幅2.7%,PPI从通缩转为通胀.

报告称,2013年中国宏观政策将呈现"宽财政、稳货币",欧美则是"紧财政、宽货币",共同带动全球经济温和复苏.在中国,这样的政策组合刺激短期需求的效率较高,但加剧政府部门对私人部门的挤压,经济反弹之后的挑战是改革再出发.

"我们判断中国明年的增长目标将维持在7.5%,宏观政策总体是宽松态势."报告称.

中金称,十八大后,在一系列重要领域的改革值得期待,包括降低行业垄断、增加竞争，促进非公经济的发展;社会改革方面包括推进新型城镇化与公共服务均等化,放松计划生育,财政金融领域的结构性减税,利率市场化等.

"这些改革的推动既有利于增加私人部门的发展空间,改善结构,又可以减轻宏观政策逆周期操作对政府投资的依赖."报告称.

中国今年三季度GDP(国内生产总值)同比增长7.4%,连续第七个季度放缓,并创三年半新低.不过前三季度GDP累计同比增长7.7%,仍高于政府年初设定的全年增长目标7.5%.

报告并预计,货币政策受到房地产泡沫的制约,保持稳健的可能性大.明年中国M2增速目标或为14%,与今年持平,新增贷款9万亿元人民币.为缓解财政扩张对私人部门融资条件的紧缩影响,央行仍有可能降息一次、降存款准备金率两次.

报告称,明年中国经济复苏的动能主要来自政府主导的基础设施投资加快,以及企业再库存.中国将继续成为全球增长的主要推动力量.

但是,中外不同的政策组合还可能加剧欧美资本流入中国的压力.近期汇率升值加快,显示汇率灵活性增加,但在外需疲弱的情况下,政策当局对汇率升值的容忍度有限.

而针对10月底以来境内人民币兑美元交易价连续涨停状况,中国外管局周三称,国内外汇供求仍基本平衡,人民币预期基本稳定,跨境资本流入压力并未明显增加,而未来国内资本主动输出规模将不断扩大.(完)

--发稿 谢衡; 审校 曾祥进

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