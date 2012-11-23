中国明年GDP增长料将升至8.1% CPI涨幅为2.7%--中金

汇市一周综述：美国3月加息预期升温 英镑迈入缓慢下跌期
路透北京3月3日 - 全球汇市的主要驱动力仍然是美元，而影响本周美元走势的两大事件是特朗普国会首秀和多位重量级美联储官员讲话。
路透北京11月23日电---中金公司最新报告预计,中国明年经济增长温和反弹,GDP上升至8.1%.而通胀将从现在的低水平回升,但总体温和,CPI明年全年涨幅2.7%,PPI从通缩转为通胀.
报告称,2013年中国宏观政策将呈现"宽财政、稳货币",欧美则是"紧财政、宽货币",共同带动全球经济温和复苏.在中国,这样的政策组合刺激短期需求的效率较高,但加剧政府部门对私人部门的挤压,经济反弹之后的挑战是改革再出发.
"我们判断中国明年的增长目标将维持在7.5%,宏观政策总体是宽松态势."报告称.
中金称,十八大后,在一系列重要领域的改革值得期待,包括降低行业垄断、增加竞争，促进非公经济的发展;社会改革方面包括推进新型城镇化与公共服务均等化,放松计划生育,财政金融领域的结构性减税,利率市场化等.
"这些改革的推动既有利于增加私人部门的发展空间,改善结构,又可以减轻宏观政策逆周期操作对政府投资的依赖."报告称.
中国今年三季度GDP(国内生产总值)同比增长7.4%,连续第七个季度放缓,并创三年半新低.不过前三季度GDP累计同比增长7.7%,仍高于政府年初设定的全年增长目标7.5%.
报告并预计,货币政策受到房地产泡沫的制约,保持稳健的可能性大.明年中国M2增速目标或为14%,与今年持平,新增贷款9万亿元人民币.为缓解财政扩张对私人部门融资条件的紧缩影响,央行仍有可能降息一次、降存款准备金率两次.
报告称,明年中国经济复苏的动能主要来自政府主导的基础设施投资加快,以及企业再库存.中国将继续成为全球增长的主要推动力量.
但是,中外不同的政策组合还可能加剧欧美资本流入中国的压力.近期汇率升值加快,显示汇率灵活性增加,但在外需疲弱的情况下,政策当局对汇率升值的容忍度有限.
而针对10月底以来境内人民币兑美元交易价连续涨停状况,中国外管局周三称,国内外汇供求仍基本平衡,人民币预期基本稳定,跨境资本流入压力并未明显增加,而未来国内资本主动输出规模将不断扩大.(完)
--发稿 谢衡; 审校 曾祥进
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