中国明年GDP增速料温和复苏至8% 宏观政策不会大变--苏皇

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
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路透北京11月28日电---苏格兰皇家银行最新研究报告称,预计未来六个月中国国内生产总值(GDP)增长有望持续改善,但不会大幅反弹,2013年GDP增速将温和复苏至8%.
该行首席中国经济学家高路易在报告中并称,预计明年全国人民代表大会之後,中国的宏观经济政策立场不会有重大转变.最近令人鼓舞的活动数据使未来放松货币政策变得不太可能.
财政政策方面,报告认为除了加速审批基建项目,预计明年全国人民代表大会批准的2013年预算将包括一些推动消费和支持中小企业的措施.
"我们认为最大的风险仍是与金融动荡相结合的更大范围的全球衰退,主要的国内风险可能是企业投资疲软."而在此情况下,该行预计宏观政策的反应将更为有力,并会进一步放宽货币政策,同时或有更多基建投资,并降低保持人民币坚挺的意愿.
人民币汇率方面,报告预计政府在未来数月将维持人民币对美元的大体稳定,若2013年全球经济前景有所好转,人民币在中期将可能会更加坚挺.此外为了实现向独立货币政策转化的这一长期目标,中国央行将允许更多(汇率)波动.
通胀方面,该行认为通胀将会温和回升,但明年的通胀不会大幅上升,因持续低迷的世界经济前景,以及全球和中国许多制造行业的产能闲置无疑将会抑制价格压力.
经济增长细节方面,报告称2013年间中国出口增长将面临全球增长前景受抑制的阻力,尤以欧盟为主;几个重要行业产能空置仍有待恢复,令企业盈利难见大幅回升,这可能部分抵消基建支出强劲增长和房地产市场的热情;未来几个季度消费增长则将比较温和.
该行并称,中国2012年四季度经季节性因素调整後折合为年率的GDP季度环比增长可能将达9%,从而使当季GDP同比增长率维持在7.4%,全年增长约7.6%.
中国今年三季度GDP同比增长7.4%,连续第七个季度放缓,并创三年半新低.不过前三季度GDP累计同比增长7.7%,仍高於政府年初设定的全年增长目标7.5%.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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