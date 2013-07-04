中国下半年投资预计降中趋缓--赛迪研究院（更新版）

* 下半年投资增速在17%左右，为稳定工业增长的支撑

* 规模以上工业增加值增速约9.6%

* 消费增长稳中有升，累计增速在13.5%左右

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路透北京7月4日 - 中国工业和信息化部下属的赛迪研究院（赛迪智库）周四表示，下半年中国投资整体呈降中趋缓的态势，预计下半年工业投资增速在17%左右，全国规模以上工业增加值增速在9.6%左右。

赛迪智库工业经济研究所所长文芳在二季度工业和信息化论坛上称，当前全球经济仍显乏力，外需对中国经济拉动作用有限；投资增速有所下滑，但仍然是稳定工业增长的支撑力量。

“综合来看，当前我国面临的国内外经济形势比2008年国际金融危机爆发时要更加复杂，存在更多变数。”文芳指出。

她认为，为了稳定工业增长，中国当前要更加重视政策的预调微调，一方面应充分发挥经济增速下行的“倒逼机制”作用，通过调整宏观经济政策和加工业结构调整来保持工业平稳增长；另一方面应通过调整投资结构和出台一些利民生、促消费的政策措施，加快经济内生增长动力机制的形成。

具体来说，一是要适时适度调整政策，确保经济平稳运行；二是加快结构调整步伐，促进经济协调发展；三是合理引导民间投资，激发经济发展活力；四是有效引导消费需求，构筑经济内生动力。

赛迪智库并预计，今年下半年国内消费增长或稳中有升，累计增速在13.5%左右，短期内房地产及相关消费仍将稳定。

赛迪智库强调，今年余下的时间内，“稳增长、调结构、转方式、增效益”将是工业通信业经济运行工作的主旋律。

具体措施包括要更多依靠市场经济办法来调整产能过剩；创新政策机制，加大对先进制造业和战略性新兴产业的扶持力度；优化资源配置，加快形成高效、合理的产业组织结构等。

国家统计局上月公布数据显示，中国5月规模以上工业增加值同比增长9.2%，当月社会消费品零售总额同比增长12.9%。(完)

(发稿 李文科 审校 黄凯)

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