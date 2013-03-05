2013年中国经济社会发展总体要求和目标报告摘要

路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会周二向“两会”提交2013年中国经济社会发展总体要求和目标的报告，提出要增强经济发展的内生活力和动力，保持物价总体水平基本稳定，实现经济持续健康发展和社会和谐稳定。

以下为报告摘要：

**主要目标**

--经济保持平稳增长，GDP增长7.5%左右。保持适度的经济增长，有利于稳定就业、保障民生、改善企业经营和财政收入状况。营造推进结构调整、加快转变经济发展方式，引导各方面把工作重心放到转方式、调结构、提高经济增长的质量和效益上。

--发展的平衡性、协调性、可持续性进一步增强。加快发展服务业；研究与试验发展经费支出占GDP比例提高到2.05%；城乡发展一体化扎实推进；单位GDP能耗和二氧化碳排放量均下降3.7%以上，主要污染物排放量继续减少。

--价格总水平基本稳定，居民消费价格涨幅3.5%左右。推动物价上行的因素不容忽视，土地、劳动力等要素价格和农产品、服务类价格仍存在上涨压力，输入性通胀压力也会有所抬头，预计新涨价因素约1个百分点。

--人民生活水平进一步提高。城镇新增就业900万人以上，城镇登记失业率控制在4.6%以内；人口自然增长率保持在千分之六点五以内；城镇保障性安居工程住房基本建成470万套、新开工630万套；改造农村危房300万户以上。

--国际收支状况进一步改善。外贸进出口额力争增长8%左右，服务贸易加快；利用外资结构进一步优化，对外投资稳步扩大。稳定和扩大国际市场份额，进一步提升开放型经济水平。

**主要任务和措施**

--加强和改善宏观调控

继续实施积极的财政政策。重点加快推进营业税改征增值税试点，财政支出继续向民生领域和薄弱环节倾斜，严控行政经费等一般性支出。加强地方政府性债务管理，妥善处理债务偿还和在建项目后续融资问题，保障符合条件的地方政府融资平台正常运转。2013年拟安排财政赤字1.2万亿元，比上年预算增加4000亿元，赤字率2%左右。

继续实施稳健的货币政策。适当扩大社会融资总规模，保持货币信贷合理增长和流动性合理力度。优化信贷结构，加大对“三农”、小型微型企业、战略性新兴产业、国家重点在建项目等的金融支持，降低实体经济发展的融资成本。拓宽企业融资渠道，扩大企业直接融资规模，发展多层次资本市场。2013年，广义货币供应量M2余额预期增长13%左右。

--加快产业转型升级

化解产能过剩。加快推进产能过剩行业兼并重组；强化创新驱动。启动“十二五”国家重大科技基础设施建设，全面推进科技重大专项和“创新2020”工程。推进“宽带中国”等重大信息化工程。

加强交通能源建设。2013年，预期新建铁路投产里程5,200公里以上、新建公路8万公里、沿海港口万吨级以上泊位100个、运输机场10个左右。积极发展清洁能源，全年新增水电装机2,100万千瓦、核电324万千瓦、风电1,800万千瓦、光伏发电1,000万千瓦。

提升服务业发展水平。2013年，服务业增加值预期增长7.9%。

--积极稳妥推进城镇化

加强统筹谋划。2013年，城镇化率预期达到53.37%

增强城镇综合承载能力。建设可持续的市政建设投融资机制。

有序推进农业转移人口市民化。加快户籍制度和社会管理体质改革，城镇已稳定就业和居住的农民工及其家属有序转为城镇居民。改善农民工居住条件，推动城镇基本公共服务逐步向常住人口覆盖。

--推动区域协调发展

优先推进西部大开发。继续在西部布局一批重大基础设施项目。加快向西开放，打造一批沿边和内陆开发开放高地。

全面振兴东北地区等老工业基地。支持东北地区面向东北亚开放。

大力促进中部地区崛起，支持长江中游城市群一体化发展。

积极支持东部地区率先发展。抓好海洋经济发展试点。继续加大对革命老区、民族地区、边疆地区和贫困地区的支持。

--扎实推进资源节约型、环境友好型社会建设。

--进一步深化改革开放

提出改革总体方案、路线图、时间表。出台并落实2013年深化经济体制改革重点工作的意见。

推进企业改革。推动国有资本更多向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域、完善国有资本经营预算制度。进一步非公有制经济发展的制度环境。

稳步推进价格改革。完善成品油价格形成机制。全面实施天然气价格改革。组织实施深化电煤市场化改革方案。完善居民阶梯电价制度和可再生能源电价政策，推行居民阶梯水价和非居民用水超定价额加价，试行居民阶梯气价。改革铁路货运价格形成机制。

深入推进医药卫生体制改革。健全全民医保体系，全面开展城乡居民大病医保试点，改革医保支付制度，推进基本医保城乡统筹。巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制。加快公立医院改革。

加快财税、金融、投资体制改革。进一步扩大营业税改征增值税试点地区和行业范围，合理调整消费税范围和税率结构，逐步扩大房产税改革试点范围和资源税从价计征范围，完善公共财政稳步推进利率和人民币汇率市场化改革，扩大人民币跨境使用。积极引导民间资本进入金融业，发展面向农村的社区的小型金融机构，发展股权投资和创业投资，完善多层次资本市场体系。抓紧修订出台新的政府核准的投资项目目录。

深化收入分配制度改革。

继续推进教育、科技、文化领域改革。实行更积极主动的开放战略，全面提升开放型经济水平。

--着力保障和改善民生

2013年，力争城镇基本养老、失业、工伤保险和新农保的参保人数分别增长3.1%、1%、2.7%和3.7%，城镇基本医疗保险参保人数与上年基本持平。(完)

(整理 北京中文新闻部; 审校 张喜良)

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