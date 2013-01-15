中国2013年用电增幅或回升至逾9%--报载

金隅股份称雄安新区建设短期不会对盈利带来很大提升 股价回吐
路透香港4月6日 - 受中国将设立雄安新区利好消息带动，京津冀区域最大水泥生产商--北京金隅股份股价连日大涨，但周四早盘股价回吐近7%。该公司高管表示，雄安新区发展将会带动区域形势向好，惟不会在短期内对公司盈利带来很大提升。
路透北京1月15日 - 人民日报周二报导称,若今年中国经济平稳回升趋势确立,那么作为经济发展晴雨表的电力需求亦将继续增加,且增速将好于2012年;预计今年全社会用电量增幅将有望超过9%.
报导并指出,经济增长需要继续挖掘内需的潜力,随着中国扩内需、促消费等方面的政策措施效果逐步显现,预计第三产业用电及城乡居民生活用电将有较大潜力可进一步挖掘.去年第三产业、城乡居民生活用电已成为拉动用电增长的主要动力.
"按照以往经济上行期的惯例,全社会用电量增速将高于经济增速,如果2013年经济上行趋势确定,全社会用电量增幅将有望达到9%-10%,"报导预计.
中国2012年全社会用电量累计达49,591亿千瓦时,同比增长5.5%.
全社会用电月度增速自去年3月开始波动下降,降至9月的2.9%.不过随着国家宏观调控作用显现等因素影响,从10月开始则持续回升,之后延续3个月的升势意味着经济触底回升迹象明显.同时,10-12月重工业用电增速持续增长,也释放出经济稳中回升的积极信号.
中国国际经济交流中心本周一预计,中国今年国内生产总值(GDP)增幅略超8%,高于2012年预计7.7%的增幅国家发改委副主任张晓强上周曾表示,中国2012年经济成长率可以达到7.7%,超过7.5%的年初预定目标;2013年中国经济增速则预计在7.5%左右.
中国国家统计局将于本周五(18日)公布2012年度经济数据.(完)
(发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽)
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