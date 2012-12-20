中国明年铁路投资料不超7000亿元--报载

路透北京12月20日 - 中国证券报周四报导从权威渠道获悉,明年中国铁路计划固定资产投资规模将不低于今年,或略有增长,但不会超过7,000亿元人民币,与市场预期基本一致.同时,中国将增加民间资本投资铁路的比例.

今年铁路投资呈加速增长的态势.铁道部曾于今年6月、8月、9月三次调增固定资产投资计划,铁路全年固定资产投资增至6,300亿元,其中铁路基建投资金额达5,160亿元.

"按照铁路'十二五'规划,未来三年铁路投资规模不可能大幅降低",报导援引一位接近铁道部的人士并称,"明年将增加民间资本投资铁路的比例,同时铁道部也在研究盘活存量资本的改革".

根据《第六期铁路建设债券募集说明书》,截至2011年末,铁道部资产总额为3,9796.37亿元,负债为2,4126.75亿元,资产负债率为60.2%.2012年铁道部共发行了1,500亿元铁道债.

按照惯例,一年一度的全国铁路工作会议将于近期召开,对于新一年的投资计划也将在会上公布.

上述人士就表示,铁道部在指定每年的铁路投资计划前,会与各个部门沟通,考虑到前一年的建设情况和当年的资金保障情况来制定新一年的铁路投资计划.

按照此前铁道部的初步规划,2013年一批重要的铁路线路将开通运营,包括:津秦客专、宁杭客专、杭甬客专、厦深铁路、武汉黄冈城际、武咸城际等,其中大部分铁路为每小时200公里的城际间线路.

中国铁道部此前公布数据显示,今年1-11月铁路基本建设投资额累计完成4,319.32亿元,同比增长9.0%,完成全年投资计划的83.7%.(完)

(发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯)

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