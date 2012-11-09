中铁董事长称明年中国铁路基建投资初步计划为6000亿元

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
* 中国明年初步计划铁路基建投资规模6,000亿元人民币--中铁董事长
* 今年铁路基建投资的目标估计很难完成
* 预计明年可以完成投资计划
路透北京11月9日电---中国综合建设集团--中国中铁股份有限公司(601390.SS)(0390.HK)董事长李长进周五表示,中国今年铁路基建投资的目标估计很难完成,明年初步计划铁路基建投资规模6,000亿元人民币,其中高铁占比约60%.
李长进在中共十八大会议期间接受路透专访时称,今年铁路基建投资原计划4,000亿,之後追加1,000多亿元,但年底前估计较难完成计划的投资规模,"现在还是在抢(进度)嘛,但估计还是有一定难度."
他并表示,为加大基础设施建设投资规模,国家初步确定将明年的铁路基建投资规模提高到6,000亿元.
"(明年6,000亿元的目标)不高,现在施工单位的产能还是很大的,完成计划没问题.如果年初就按照计划的话,还可以干一年的嘛.只要资金到位,没问题."他表示.
中国铁道部在今年多次上调铁路基建投资规模.此前21世纪经济报导报导称,明年上述投资规模不会低於今年水平,将维持在5,200亿元人民币以上.
李长进并补充称,铁路基建投资主要资金来源为发债和贷款,中央财政给的很少,同时预计明年发债规模将超过今年.
中国铁路短短几年经历大起大落.金融危机期间受益於4万亿刺激计划,铁路尤其是高铁建设明显加速,2010年高峰时期的基本建设投资高达7,075亿元,但2011年甬温线发生特大动车事故,加之铁道部身背高负债,融资堪忧,导致去年基建投资大幅降至4,611亿元.
最新一期铁路建设债券募集说明书显示,今年全国铁路固定资产投计划总规模较9月再提高200亿元至6,300亿元,其中基本建设投资提至5,160亿元.
中国中铁公司前身是成立於1950年的中国铁道部工程总局和设计总局,1989年组建为中国铁路工程总公司,2003年5月起隶属国务院国资委管理,成立以来先後修建了64,327公里的铁路,占全国铁路总里程的三分之二以上.(完)
--发稿 李然; 审校 黄凯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。