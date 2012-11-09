中铁董事长称明年中国铁路基建投资初步计划为6000亿元

* 中国明年初步计划铁路基建投资规模6,000亿元人民币--中铁董事长

* 今年铁路基建投资的目标估计很难完成

* 预计明年可以完成投资计划

路透北京11月9日电---中国综合建设集团--中国中铁股份有限公司(601390.SS)(0390.HK)董事长李长进周五表示,中国今年铁路基建投资的目标估计很难完成,明年初步计划铁路基建投资规模6,000亿元人民币,其中高铁占比约60%.

李长进在中共十八大会议期间接受路透专访时称,今年铁路基建投资原计划4,000亿,之後追加1,000多亿元,但年底前估计较难完成计划的投资规模,"现在还是在抢(进度)嘛,但估计还是有一定难度."

他并表示,为加大基础设施建设投资规模,国家初步确定将明年的铁路基建投资规模提高到6,000亿元.

"(明年6,000亿元的目标)不高,现在施工单位的产能还是很大的,完成计划没问题.如果年初就按照计划的话,还可以干一年的嘛.只要资金到位,没问题."他表示.

中国铁道部在今年多次上调铁路基建投资规模.此前21世纪经济报导报导称,明年上述投资规模不会低於今年水平,将维持在5,200亿元人民币以上.

李长进并补充称,铁路基建投资主要资金来源为发债和贷款,中央财政给的很少,同时预计明年发债规模将超过今年.

中国铁路短短几年经历大起大落.金融危机期间受益於4万亿刺激计划,铁路尤其是高铁建设明显加速,2010年高峰时期的基本建设投资高达7,075亿元,但2011年甬温线发生特大动车事故,加之铁道部身背高负债,融资堪忧,导致去年基建投资大幅降至4,611亿元.

最新一期铁路建设债券募集说明书显示,今年全国铁路固定资产投计划总规模较9月再提高200亿元至6,300亿元,其中基本建设投资提至5,160亿元.

中国中铁公司前身是成立於1950年的中国铁道部工程总局和设计总局,1989年组建为中国铁路工程总公司,2003年5月起隶属国务院国资委管理,成立以来先後修建了64,327公里的铁路,占全国铁路总里程的三分之二以上.(完)

--发稿 李然; 审校 黄凯

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