中国料从1月开征生物柴油消费税

路透北京/新加坡12月5日 -交易员表示，预计中国最早将于下月对生物柴油大幅课征消费税，以抑制这类混合燃料的进口，因进口过多已经影响了国内柴油的销售。

交易员周四称，预计中国还将从1月开始对汽油和柴油调和油品征税。这比原先预期晚了一年。

征税后国内柴油和汽油供应都将出现缺口，迫使国营炼油企业减少出口，支撑亚洲市场的利润率。

中国考虑对生物柴油每吨征税940元人民币，对动力煤油和汽柴油混合油品每吨征税1,385元。

国家税务总局原来计划从明年初开始对后两种油品按每吨约1,350元征税。

“这全都是政府想要整顿的灰色市场，”北京一位油品交易员说。

另一位北京交易员说，对动力煤油和汽柴油混合油品征税一事早有预期，生物柴油在中国颇受关注，之前一家国有炼油企业抱怨，这种混合燃料供应正在扰乱市场。

进口生物柴油的多为民营企业，其中也包括仓储企业。受税收和贸易优惠政策鼓励，2013年进口量估计大幅增至170万吨。但一些进口生物柴油所含的生物燃料成分远低于中国海关要求的水平。

“所谓的进口生物柴油实际上就是普通柴油，”这位交易员说。

因此，进口生物柴油影响了国内柴油的销售，导致中石化(0386.HK)和中石油的柴油和汽油出口分别达到历史新高和三年高点。

按照2012年海关的规定，生物燃料成份低于30%的生物柴油划入“石油产品”类别，而达到30%或更高的则属于“杂项化学产品”。

新消费税针对的将是前者。

今年上半年生物柴油进口总量约为50万吨。此后月平均进口量翻番达到20-30万吨左右，主要来自马来西亚、印尼和泰国。(完)

(编译 郑茵；审校 白云)

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