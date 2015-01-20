中国2014年度GDP增长7.4% 四季度同比增长7.3%

新世界发展以逾40亿港元中标长沙湾商贸地 属预期上限
路透香港5月10日 - 香港政府周三宣布，一幅位于九龙长沙湾的商贸用地，由本地主要发展商--新世界发展以约40.29亿港元中标，为市场预期上限。这亦是该公司三个月内在同区投得的第二幅商贸用地。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周二公布，2014年度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%。四季度GDP同比增7.3%，高于路透调查预估中值7.2%；环比增长1.5%。
统计局新闻稿表示，中国主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间。
中国2014年固定资产投资同比增长15.7%，略低于路透调查预估中值15.8%；年度工业和零售销售分别增长8.3%和12%。单独12月来看，工业和零售销售同比分别增长7.9%和11.9%，均高于路透调查中值7.4%和11.7%。
数据显示，2014年最终消费支出对GDP增长的贡献率为51.2%，全年单位GDP能耗比上年下降4.8%，去年基尼系数0.469。
中国政府去年初制定的全年经济增长目标7.5%为左右。
以下为2014年四季度GDP和12月宏观数据详情：
实际值 预估中值 预估区间 前值 上年同期
四季度国内生产总值(GDP) 7.3 7.2 7.0 ~ 7.6 7.3 7.7
12月数据:
工业增加值 7.9 7.4 7.0 ~ 7.8 7.2 9.7
固定资产投资(不含农户)(1-12 15.7 15.8 15.1 ~ 16.0 15.8 19.6
月)
社会消费品零售总额 11.9 11.7 11.0 ~ 12.2 11.7 13.6
注：GDP前值为2014年三季度数据。
中国国家统计局此前已公布，12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，与路透调查中值一致；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降3.3%，低于路透调查中值-3.1%。
2014年居民消费价格总水平同比上涨2.0%，工业生产者出厂价格同比下降1.9%。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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