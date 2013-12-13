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中国财经 | 2013年 12月 13日 星期五 17:50 BJT

明年1月初将公布优先股发行办法--证监会官员

路透北京12月13日 -中国证监会市场部副主任霍达周五表示，明年1月初将公布优先股发行办法。证监会并强调，商业银行可以发行非强制分红、非累积优先股。

证监会表示，商业银行发行优先股补充资本，在四个公开发行必备条款中可以豁免以下两个：在有可分配税后利润的情况下必须向优先股股东分配股息，以及未向优先股股东足额派发股息的差额部分应当累计到下一会计年度。

国务院12月初发布有关开展优先股试点的指导意见，对优先股的发行条件、股东权利义务、转让交易等方面作了界定。(完)

(发稿 张晓翀；撰写 边竞; 审校 张喜良)

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