明年1月初将公布优先股发行办法--证监会官员

中国企业杠杆率获暂时遏制 政府部门加杠杆空间仍在--报告
路透北京4月7日 - 中国社会科学院国家金融与发展实验室发布报告称，最新估算数据显示2016年非金融企业部门的杠杆率比2015年下降一个百分点，表明处于不断攀升趋势的企业杠杆率得到暂时遏制；不过同期居民部门杠杆率上升近五个百分点，水平较高。
路透北京12月13日 -中国证监会市场部副主任霍达周五表示，明年1月初将公布优先股发行办法。证监会并强调，商业银行可以发行非强制分红、非累积优先股。
证监会表示，商业银行发行优先股补充资本，在四个公开发行必备条款中可以豁免以下两个：在有可分配税后利润的情况下必须向优先股股东分配股息，以及未向优先股股东足额派发股息的差额部分应当累计到下一会计年度。
国务院12月初发布有关开展优先股试点的指导意见，对优先股的发行条件、股东权利义务、转让交易等方面作了界定。(完)
(发稿 张晓翀；撰写 边竞; 审校 张喜良)
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路透上海4月7日 - 中国将在河北省设雄安新区令该地区上市公司动向颇受关注，国内大型房地产企业--华夏幸福周五公告称，结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司或其境外全资子公司拟在境外发行不超过10亿美元（或等额离岸人民币或其他外币）债券。
路透上海4月7日 - 中国山东黄金矿业股份有限公司周四晚公告称，由香港子公司向世界知名黄金生产商巴理克收购阿根廷贝拉德罗金矿的开发商Minera Argentina Gold S.R.L（MAG）50%股权，交易总价款为9.6亿美元。