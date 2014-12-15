明年中国经济预计增长7%左右 增速回调基本触底--社科院

图为上海浦东金融区的行人经过一处天桥。 REUTERS/Aly Song

路透北京12月15日 - 中国社科院周一发布经济蓝皮书预计，2015年消费、出口、投资需求的增长态势预计趋稳，据此可以判断经济增速回调基本触底，预计明年中国经济增速在7%左右。

社科院在“2015年中国经济形势分析与预测”蓝皮书中指出，得益于全球经济继续呈恢复态势，预计中国出口增速进一步下降的可能性很小，消费料继续保持平稳增长；而随着房地产投资增速回落态势有望结束，预计明年投资增速也将大体趋稳。

其预计明年中国经济增长7%左右，主要是基于以下考虑，“外需难以显着提升，消费总体平稳，投资因制造业产能过剩及创新技术相对不足、房地产库存较高、基础设施投融资体制制约等因素而难以长期维持高速增长，且投资回报率在不断降低。”

蓝皮书预计，2015年固定资产投资将达59.4万亿元人民币，名义增长14.7%，实际增长14.3%，增速虽比2014年进一步回落，但因投资规模巨大，实现有效的投资仍需付出不少努力。

80年代以来，中国投资效果系数（即单位投资产生的GDP增加额）已经明显下降，1981-1996年年均为0.53，1997-2011年年均为0.26，2012-2014年年均仅为0.11。

“当前，投资对于稳增长仍起关键作用，但对经济增长的拉动效应在减弱，”蓝皮书称。

社科院并预计,2015年社会消费品零售总额名义和实际增长率分别为11.4%和10.4%；综合考虑国内外需求及大宗商品价格等因素，预计明年出口和进口分别增长6.9%和4.6%。

中国今年全年经济增长可能为24年来最低。消息人士称，国家智库准备建议政府将2015年国内生产总值(GDP)增长率目标调低至7%，今年目标为7.5%。

上周五出炉的中国11月工业增速降至近六年次低水准，固定资产投资受房地产孱弱拖累亦降至13年低位，经济下行趋势显而易见。鉴于政府已将“保持经济稳定增长”列为明年经济工作首要任务后，宏观政策有望进一步趋于宽松。

社科院认为，体制因素导致的货币政策传导机制不畅是“融资难、融资贵”的根本原因，与此同时，预算软约束部门的无效融资需求是实体经济融资成本居高不下的直接原因。

“从当前货币信贷增速来看，流动性总体充裕，因此融资成本高并非总量原因所致，更多是结构上的问题，”蓝皮书称，“这主要是由于大量信贷资金通过‘影子银行’体系进入前期预期收益率较高房地产领域、产能过剩领域、‘两高’企业，以及有地方政府提供隐性担保的地方融资平台。”

而为降低融资成本，向实体经济注入资金活水，中国央行此前于11月22日时隔逾两年后重启不对称降息；另据消息人士上周四透露，央行最新要求全年新增信贷控制在10万亿元人民币以内，最近已大幅调整合意贷款规模。

日前闭幕的中共中央经济工作会议提出明年经济工作的五大任务，其中努力保持经济稳定增长首当其冲。会议重申要继续实施积极财政和稳健货币政策，并称积极财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度。（完）

(发稿 侯向明；撰写 乔艳红; 审校 黄凯)

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