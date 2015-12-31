中国2015年地方债发行总量3.835万亿 公开发行占比近八成

路透上海12月31日 - 路透统计数据显示，中国今年地方政府债累计发行38,350.6188亿元人民币，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。

今年财政部先后下达三批共3.2万亿元的地方债置换额度，加上新增一般地方债及专项地方债分别为5,000亿元和1,000亿元，合计3.8万亿元；此外今年还有1,714亿元财政部代发地方债到期兑付。

5月18日江苏省打响地方债发行头炮。按发行方式划分，公开招标地方债发行规模为30,428.8393亿元，其中一般债23,494.0335亿元，专项债6,934.8058亿元；定向发行规模为7,921.7795亿元。

在利率走势上，今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或高于下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。

公开招标的一般债中，截至目前利率较下限加点最大值出现在11月9日，内蒙古七年和10年品种较下限上浮45个bp。

公开招标的专项债中，8月7日招标的辽宁10年专项债未招满，利率高至上限，较下限上浮52个bp。这是逾四年来地方债发行首现流标，也是今年唯一一次流标。

另外，内蒙古11月9日招标的三和五年期一般和专项地方债，利率虽较下限仅上浮41和44个bp，但已高至投标区间上限，创今年地方债公开招标以来利率上浮幅度新高(除流标外)；此后在11月19日招标的吉林五年期一般地方债利率也落于区间上限。

从定向发行情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-11%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。

其中陕西省11月发行的定向债利率则较下限上浮20%，为定向债上浮幅度最高；上浮点数绝对值上，则以7月2日大连市定向发行的10年一般和专项债的69个bp为最大。

财政部部长楼继伟12月中旬表示，今年地方债置换债券额度实现了对当年到期债务的全覆盖，被置换存量债务成本从平均约10%降至3.5%左右，预计将为地方每年节省利息2,000亿元。

楼继伟之后还表示，截止2014年底的地方政府债务余额是15.4万亿元人民币，除去其中过去已批准发行债券的1.06万亿元，剩余部分（14.34万亿元）准备用三年左右的时间进行置换。(完)