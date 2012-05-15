中国2015年对外直接投资将达到1,500亿美元--商务部

专访：中国银行业同业利润空间今年将压缩 债市仍有机会--专家
路透上海3月1日 - 深陷资产负债期限错配困境的中国银行业如何闯关去杠杆时代成为焦点。南京银行金融同业部总经理龙艺认为，今年在深化“三去一降一补”和货币政策稳健中性的政策基调下，传统利率与金融市场利率的背离及监管不确定性将压缩同业业务利润空间，市场波动也会加剧，但债市仍然有机会。
路透北京5月15日电---中国商务部周二确定"十二五"(2011-2015)对外投资目标,未来合作规模将进一步扩大,2015年对外直接投资将达到1,500亿美元,年均增长17%.
中国近年来大力发展对外投资,鼓励企业"走出去".旨在通过海外兼并收购吸收先进技术、管理经验及弥补国内资源不足等;对外投资亦有助於缓解国内产能过剩,以及平衡国际收支.
中国商务部数据显示,2011年中国境内投资者共累计实现非金融类直接投资600.7亿美元,同比增长1.8%.且截至2012年4月底,中国累计非金融类对外直接投资3,451亿美元.
刊登在商务部网站的新闻稿并表示,"十二五"将大力支持各类企业跨国经营,培育跨国公司和知名品牌.同时,提高对外投资合作在各地外向型经济发展中的比重和作用;引导符合外部市场需求、具有较强优势的加工制造业企业开拓国际市场等等.
数据显示,"十一五"(2006-2010)期间,中国对外直接投资年均增长超过30%.(完)
欲浏览更多详情,请点选中国商务部网站:(here)
--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
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路透北京3月1日 - 中国2月官方制造业PMI创下三个月新高，新订单和生产继续稳定增长，新出口订单也强劲回升；与此同时，非制造业PMI连续五个月持于较高景气区间。先行指标显示中国经济运行回暖信号增强，一季度实现良好开局料无悬念。
路透上海3月1日 - 中国央行周二晚间公布外币资产预定短期流出净额数据显示，截至1月末央行共持有外币对本币远期合约和期货合约空头头寸453亿美元，为连续五个月稳在该位置；以SDR(特别提款权)计值的空头头寸规模为333.38亿SDR。当月仍无多头头寸。