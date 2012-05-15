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中国财经 | 2012年 5月 15日 星期二 17:43 BJT

中国2015年对外直接投资将达到1,500亿美元--商务部

路透北京5月15日电---中国商务部周二确定"十二五"(2011-2015)对外投资目标,未来合作规模将进一步扩大,2015年对外直接投资将达到1,500亿美元,年均增长17%.

中国近年来大力发展对外投资,鼓励企业"走出去".旨在通过海外兼并收购吸收先进技术、管理经验及弥补国内资源不足等;对外投资亦有助於缓解国内产能过剩,以及平衡国际收支.

中国商务部数据显示,2011年中国境内投资者共累计实现非金融类直接投资600.7亿美元,同比增长1.8%.且截至2012年4月底,中国累计非金融类对外直接投资3,451亿美元.

刊登在商务部网站的新闻稿并表示,"十二五"将大力支持各类企业跨国经营,培育跨国公司和知名品牌.同时,提高对外投资合作在各地外向型经济发展中的比重和作用;引导符合外部市场需求、具有较强优势的加工制造业企业开拓国际市场等等.

数据显示,"十一五"(2006-2010)期间,中国对外直接投资年均增长超过30%.(完)

欲浏览更多详情,请点选中国商务部网站:(here)

--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯

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