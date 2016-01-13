中国2015年全年进出口情况发布会要点摘录

路透北京1月13日 - 中国海关周三公布，12月以人民币计价出口同比增长2.3%，进口同比下降4%。上月分别为下降3.7%和5.6%。 当月贸易顺差3,820.5亿元人民币，上月为顺差3,431亿元。以人民币计价，2015年全年中国出口同比下降1.8%，进口同比降13.2%，贸易顺差3.69万亿元。

以下为海关总署新闻发言人黄颂平介绍2015年全年进出口情况发布会要点摘录：

--2015年进出口双降有原因--

近年来，中国经济更加深度融入世界经济，对外贸易发展也随着全球经济低速增长进入新常态发展阶段。2015年是中国货物贸易自新一轮全球金融危机以来所面临的国际国内形势较为复杂严峻的一年，尽管进口出口值都出现了下降，但出口明显好于全球主要经济体，市场份额较上一年有所提升。进口值下降幅度较大，主要受国际大宗商品价格大幅下跌的影响，这是对2015年中国货物贸易进出口表现的总体评价。

2015年中国外贸进出口双降具体有以下几个因素：从出口方面看，主要原因是外需低迷。2008年以来的国际金融危机破坏了世界经济增长动力，国际经济总体复苏乏力，导致全球贸易进入深度调整期，进而抑制中国出口增长。2015年中国机电产品出口值仅增长了1.2%，较上一年回落1.4个百分点。传统劳动密集型产品出口值则下降1.7%，也是近年来少有的情况。

从世界贸易组织公布的全球出口情况看，也印证了这一点。2015年以来全球出口值出现了近年来少有的大幅度下跌态势，WTO公布数据显示，按美元计价，2015年前10个月全球出口值下降幅度超过11%，是自2009年全球金融危机全面爆发后再次出现下降。按美元计价，前10个月中国出口下降2.5%，而同期美国出口下降6.5%，欧盟下降13.2%，日本下降9.5%。

从进口方面看，看两组数据，过去的一年里，中国原油进口平均价格也从年初的每吨2,856元人民币跌至12月的每吨2,020元人民币，累计下跌29.3%。全年进口平均价格比上一年下跌45.3%。

第二组数据是美国商品调查局大宗商品CRB价格指数。这一指数在2015年跌到2008年全球金融危机时的水平。自2014年5月起，CRB价格指数就开始从500点大幅下跌，尽管在2015年上半年略有回升，但总体呈现下降走势。到2015年底跌至380点，比上一年最高位下跌24%。2016年1月份，该指数继续向370点下跌，正在接近全球金融危机时2008年底至2009年初300点的水平。2015年，中国铁矿砂、煤、成品油、铜等大宗商品进口平均价格也纷纷下跌，同比跌幅分别为39%、21.8%、38.3%、17.1%。

全球主要大宗商品价格的大幅下跌，实际上也印证了世界经济复苏缓慢，需求低迷的情况。当然，随着中国经济发展进入新常态，国内经济面临较大的下行压力，一些大宗商品进口量的增速也有所放缓。2015年中国原油进口量增长8.8%，铁矿砂进口量增长2.2%，煤、铜、钢材进口量则分别下降29.9%、0.3%和11.4%，均比上年有不同程度的回落。因此，全球大宗商品价格的大幅下跌和大宗商品进口量增速的放缓是2015年中国进口值出现下降的重要原因。

--继续关注汇率对贸易影响--

近一段时间，汇率变化情况比较快。汇率的变化在一定程度上会影响中国进出口情况。今年外贸情况，各种因素都会影响外贸进出口，汇率的影响还要看今年汇率的具体变化，会持续关注汇率变化和贸易变化的情况。

--2016年中国外贸仍在面临很多困难--

2016年，世界经济低增长、外需低迷的情况，不会有明显的改善，中国对外贸易发展仍然面临很多困难。但随着中国全面深化改革和对外开放进程的不断推进，促进外贸稳定增长各项措施逐步落实到位，推动外贸发展各项工作取得实实在在的成效，一定能够实现更高质量、更有效益的发展。

对新兴市场的进出口，比如说对东盟，只是微弱下降，情况还是比较好的。对印度是增长的。新兴市场国家的经济状况目前来说还是比较好的，政局也比较稳定。新兴市场也逐渐成为中国出口的一个重要方向。

同时海关还有一些简政放权的措施都将纷纷出台，主要有推动海关行政审批事项的取消、下放工作，建立行政审批规范化管理新机制，全面清理涉及中介服务事项和优化内部合并事项，主动自我加压。另外，还积极推广上海自贸区一些成功的经验。这些措施都将对外贸发展起到一定的促进作用。（完）