中国国务院：2016年元旦与周末连休三日 春节假期自除夕起共七日

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透北京12月11日 - 中国国务院办公厅发布2016年部分节假日安排的通知，其中元旦1月1日放假，与周末连休，春节从除夕（2月7日）开始放假调休共七天。
以下是2016年部分节假日安排：
一、元旦：1月1日放假，与周末连休。
二、春节：2月7日至13日放假调休，共7天。2月6日（星期六）、2月14日（星期日）上班。
三、清明节：4月4日放假，与周末连休。
四、劳动节：5月1日放假，5月2日（星期一）补休。
五、端午节：6月9日至11日放假调休，共3天。6月12日（星期日）上班。
六、中秋节：9月15日至17日放假调休，共3天。9月18日（星期日）上班。
七、国庆节：10月1日至7日放假调休，共7天。10月8日（星期六）、10月9日（星期日）上班。（完）
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(发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
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路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。