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中国财经 | 2015年 12月 11日 星期五 13:23 BJT

中国国务院：2016年元旦与周末连休三日 春节假期自除夕起共七日

路透北京12月11日 - 中国国务院办公厅发布2016年部分节假日安排的通知，其中元旦1月1日放假，与周末连休，春节从除夕（2月7日）开始放假调休共七天。

以下是2016年部分节假日安排：

一、元旦：1月1日放假，与周末连休。

二、春节：2月7日至13日放假调休，共7天。2月6日（星期六）、2月14日（星期日）上班。

三、清明节：4月4日放假，与周末连休。

四、劳动节：5月1日放假，5月2日（星期一）补休。

五、端午节：6月9日至11日放假调休，共3天。6月12日（星期日）上班。

六、中秋节：9月15日至17日放假调休，共3天。9月18日（星期日）上班。

七、国庆节：10月1日至7日放假调休，共7天。10月8日（星期六）、10月9日（星期日）上班。（完）

更多细节，请点选中国政府网(www.gov.cn)

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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