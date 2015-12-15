猴年展望：积极财政非提振中国经济仙丹 加快政府自身改革是王道

作者 沈燕

路透北京12月15日 - 如果说稳增长压力已经延滞中国2015年财税改革的既定步伐，那么面对经济下行压力不减的2016年，积极财政政策的空间显然也不乐观。

而要应对“三期叠加”（经济处增速换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期）的经济压力和避免陷入中等收入陷阱，中国在保持宏观政策稳定性和连续性外，加强供给侧改革的核心更应着力于政府自身的改革并让改革举措落地。

“中国经济目前面临的问题很多都与政府改革不到位，转型太慢有密切关系。政策要和改革结合起来，不能说靠财政货币政策就能解决这些问题，还是要全面深化改革。”中国财政部财科所所长刘尚希对路透称。

他一针见血地指出，热议的供给侧改革，在目前体制环境下实际是政府缺位、越位导致。如果政府越位缺位不调整，结构调整转变发展方式就很难有实质进展，创新驱动就很难成为一种实际动力。关键要靠改革，改革重点又是政府自身的改革。

他认为，尽管截至目前中国出台了很多改革举措，但问题是很多改革都是改别人而不是改自己，这些改革效果就有限，包括2015年中国开始执行新预算法，实际执行效果并不理想。

国家发改委宏观研究院副院长马晓河也认为，中国目前出现的问题归根到底是经济结构失衡导致的，调整更需要时间，从政策导向看应该以消费引领供给侧创新，加快体制机制改革。

中共中央政治局周一召开会议称，明年要坚持稳中求进总基调，实行宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的总体思路，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，保持经济运行在合理区间。

在黯淡的物价和外贸数据之后，上周末公布的中国工业、投资和消费数据均胜预期，成为11月经济运行的一抹亮色，显示中国经济边际改善略有企稳。不过，鉴于房地产投资一路下行且产能过剩仍难消化，弱势格局暂难改观，仍需要供需两端发力予以支持。

**积极财政政策寄望不宜高**

眼下中国经济增长动能正面临青黄不接，要确保中国2020年国内生产总值(GDP)和城乡居民人均收入比2010年翻一番的“两个翻番”,以及十三五(2016-2020年)规划建议中GDP增速不低于6.5%的预定目标，稳增长仍是明年经济工作首位。

马晓河预计，到明年上半年中国经济仍将在谷底运行，积极财政政策和稳健货币政策基调改变的可能性不大。其中积极财政政策仍有空间，包括适度扩大财政赤字规模，并加大减税降费力度。

而货币政策降息空间在变小，尤其是随着年末美联储加息概率增大，以及目前中国一年期存款利率与CPI(居民消费价格指数)涨幅的差距缩小；但降准空间仍然较大，此外还包括更多运用其它金融创新工具。

中国副财长朱光耀此前曾表示，需要考虑传统的经济学理论是否要做调整，3%的赤字率红线、60%的负债率红线是否可以反思调整。这也引发外界对中国2016年可能突破3%赤字率的猜测。

但在马晓河看来，中国明年财政赤字规模可以适当增加，因为GDP总量也在增加，赤字率可能会扩大但不会超过GDP的3%。这一底限也与刘尚希的看法不谋而合。

刘尚希认为，经济下行压力加大，明年财政收入增长形势更加严竣，而刚性化支出却越来越多，收支缺口必然会加大。从现有赤字率看，今年是2.3%，明年应该会控制在3%以内。

“赤字不能搞跳跃性增长，今年2.3%，如果增加一个点那就意味着要加好几万的赤字，不能这么做。”他称，赤字过度扩张对经济和社会都有负作用，因为赤字升上去很容易，但降下来很难。

**滞后的财税改革**

那么，作为积极财政政策重要内容的减税空间2016年又有多大？2015年不得不延迟的营改增以及迟滞的财税改革似乎已给出了答案。

始于2012年上海率先试点的营（业税）改增（值税）是中国本轮结构性减税的重头戏，根据十二五规划本应于2015年在房地产和金融领域全面实施，但时至今日未见官方对此事的任何回应。

“今年营改增肯定是完不成了，收支压力太大，要推到明年了。”刘尚希称，改革总是面临各种不确定性，忽视这种改革中的不确定性，按照一种线性思维来推进改革是有风险的。所以改革的思维，改革的方式本身都需要改革。

他认为，明年财政政策有一定减税空间，但不能把财政承受能力估计过高，因为在经济新常态下，财政减收，尤其是税收方面减收很严重，“减税应更多体现在减费，因为税和费都是政府收的，要减轻企业和社会负担应该从减费做起。增加收费规范性，该清理的清理。”

数据显示，今年前11个月累计，全国一般公共预算收入同比增长8%，同口径增5.7%；支出同比增长18.9%，同口径增17.4%。

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一位不具名的财税部门官员也称，除收支矛盾加剧外，房地产、建筑安装和金融领域受行业特点影响，尤其房地产建安营改增后进项税额抵扣时可能不容易取得发票。

此外，征管难题也让营改增征管面临很大困难。当前“营改增”试点行业增值税业务管理由国税进行，但余下行业的“营改增”试点税收征管工作量大，仅靠国税很难胜任相关征管工作，又涉及到国税地税合作问题。

2014年中的中央政治局会议审议通过深化财税体制改革总体方案，曾明确三大任务：改进预算管理制度、完善税收制度、建立事权和支出责任相适应的制度。

对此刘尚希表示，根据财税改革方案是预算改革先发力，顺序是预算改革打头，税制改革跟进，中央与地方财政关系也就是财政体制改革垫后，这有其内在自身的逻辑关系。

“改革的顺序也不是随便想的，不能倒过来，也不是像盖房子一样那么简单，不能说先把三四层盖了再盖一二层。”他称，当然要想先把三楼四楼盖起来再盖一二楼，也不是不可以但风险比较大。

不过，中央财经领导小组办公室副主任杨伟民近期表示，现在财税体制改革根据新的情况可能要做一些调整，哪些可能需要进一步加快，哪些可能需要考虑到先后顺序的问题；要考虑税种的属性，进一步理顺中央和地方的收入划分。

另一位不愿具名的税收专家就批评，光看到报导说财税改革方案通过，但身在系统内却自始至终都没看到过方案全文，对于财税改革方案的解读也只看到财政部长楼继伟的一些表态。

“一场事关全局的重大改革，却连最基本方案都没有告之公众，而且主要让相关部门具体操刀所属领域的改革，这样的改革方案能有多少公信力呢？”该专家称。

**加快政府自身改革是王道**

事实上，尽管中国人均GDP已超过7,000美元，经济体量已跃居中等收入之列，但在国家治理结构、政府自身职能转变、经济调控和社会管理等方面却仍然停留在计划经济时代的行政思维模式上。

中国提出加强供给侧改革的理念，在专家们看来核心是加快政府自身改革，这才是对抗经济下行压力、解决结构问题关键。

“所有的宏观经济工作，最终都要依赖于改革，因为未来五年年均增长不低于6.5%，一个是潜在的增长速度，第二个是改革的红利。”中国社会科学院学部委员、财经战略研究所所长高培勇近期在北京的一个论坛上称。

刘尚希也以中国消费者外流这个热点话题举例，国人去日本大量抢购马桶盖，表面看是国内创新能力不够，本质与政府越位干预太多有关：一方面各种手续繁锁，管头管脚，企业创新空间有限；另一方面政府又越位，表现为五花八门的补贴太多，补的太多企业就不想创新了。

“如果补贴过度，企业就一门心思想挣政府的钱，会导致企业创新动力不足。企业也没必要创新了。”他称。

另一个则与政府缺位有关。比如老百姓买进口奶粉，就与标准、监管没跟上有关，老百姓对政府的监管没有信心才去买进口奶粉，消费不放心才会外流。

他认为，消费外流看似是一个自主选择的行为，背后反映的是政府监管不到位、监管能力弱以及监管体制存在很多缺陷和弊端。究其原因与政府长期以来“屁股坐在生产者、没有坐在消费者一边”有关，包括很多的法律制度，政府思维方式都是倾向于保护生产者主权而忽略了消费者主权，也导致目前消费者需求没法释放。

他并提到，在依法治国的大思路下，法无授权不可为，哪些政府的行为是法律授权的，哪些没有授权边界是不清楚的，政府的权力清单也不清晰。

“无论是十八届三中全会提出的改革方案、四中全会的司法改革，以及五中全会提出的十三五规划建议，都体现了进一步改革开放，所提改革开放思路、方案、部署和举措都很好很完美，现在关键问题就是要加快落实。”马晓河称。（完）