中国到2020年新能源汽车规划产能200万辆

路透北京7月9日电---中国国务院发布到2020年的节能与新能源汽车产业发展规划,主要目标包括到2015年时纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆,到2020年时产能达200万辆、累计产销量超过500万辆.

汽车是中国国民经济支柱产业之一.在产销规模上中国虽为全球头号汽车市场,但技术仍然落後,因此亦希望借助发展新能源和节能汽车的良机追上全球先进水平.

规划称,新能源汽车尚处於产业化初期,需要加大政策支持力度,积极开展推广试点示范并加快培育市场,而节能汽车已具备产业化基础,需要综合采用标准约束、财税支持等措施,大力推广普及节能汽车.

"以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向,当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化,推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车."规划对技术路线进行了明确.

2011年全年中国汽车产销分别为1,841.89万辆和1,850.51万辆,同比增长0.84%和2.45%.其中乘用车销售1,447.24万辆,同比增长5.19%.

规划并称,汽车燃料经济性方面要有明显改善,2015年生产的乘用车平均燃料消耗量降至6.9升/百公里,节能型乘用车燃料消耗量降至5.9升/百公里以下;到2020年时分别降至5.0升/百公里和4.5升/百公里以下.

规划没有提出新能源汽车整车龙头企业的培养目标,称将根据产业发展的实际需要和产业政策要求,合理发展新能源汽车整车生产能力;现有汽车企业实施改扩建时要统筹考虑建设新能源汽车产能,同时提出要注意防止低水平盲目投资和重复建设.

中国各家汽车厂商目前都在布局新能源汽车.包括一汽、上汽(600104.SS)、东风及奇瑞、吉利(0175.HK)等企业均有产能规划,比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)的纯电动车e6已在深圳市出租车行业广泛应用.

"重点建设动力电池产业聚集区域...力争形成2-3家产销规模超过百亿瓦时、具有关键材料研发生产能力的龙头企业,并在正负极、隔膜、电解质等关键材料领域分别形成2-3家骨干生产企业."规划提出.

同时,要增强关键零部件研发生产能力,在驱动电机、高效变速器等领域分别培育2-3家骨干企业,支持发展整车企业参股、具有较强国际竞争力的专业化汽车电子企业.

**加强政策扶持**

规划称,要研究制定新能源汽车充电设施总体发展规划,并在产业发展初期重点在试点城市建设充电设施;试点城市应加大政府投入力度,积极吸引社会资金参与,因地制宜建设慢速充电桩、公共快速充换电等设施.

"鼓励成立独立运营的充换电企业,建立分时段充电定价机制,逐步实现充电设施建设和管理市场化、社会化."规划指出.

财税支持方面,对公共服务领域节能与新能源汽车示范、私人购买新能源汽车试点给予补贴,鼓励消费者购买使用节能汽车;发挥政府采购的导向作用,逐步扩大公共机构采购节能与新能源汽车的规模.

根据中国现行的新节能汽车推广补贴政策,对符合燃料消耗量限值标准的汽车,给予消费者一次性3,000元人民币/辆的定额补助.

金融服务方面,规划称要支持符合条件的节能与新能源汽车及关键零部件企业在境内外上市、发行债务融资工具;支持符合条件的上市公司进行再融资,支持地方设立节能与新能源汽车创业投资基金.

"研究实行新能源汽车停车费减免、充电费优惠等扶持政策.有关地方实施限号行驶、牌照额度拍卖、购车配额指标等措施时,应对新能源汽车区别对待."规划并称.

财政部副部长张少春5月末时称,从今年起每年将安排10-20亿元人民币资金,支持具备量产条件的新能源汽车产业化,和节能汽车技术研发和产业链建设.(完)

--发稿 李然; 审校 杨淑祯

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