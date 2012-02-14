中国2020年核电装机目标8,000万千瓦

中国证券报周二报导称，最新完成的《核电中长期发展调整规划》显示，到2020年全国核电装机目标为8,000万千瓦，这高出此前业界普遍预期的6,000万到7,000万千瓦水平，有关部门已启动重启核电新建项目审批政策程序。

路透上海2月14日电---中国证券报周二报导称,最新完成的《核电中长期发展调整规划》显示,到2020年全国核电装机目标为8,000万千瓦,这高出此前业界普遍预期的6,000万到7,000万千瓦水平,有关部门已启动重启核电新建项目审批政策程序.

报导援引业内专家指出,国内核电事业目前已到非发展不可的地步.核电在实现"到2020年可再生能源占一次能源消费比重达15%"目标任务中的作用越来越突出.

2011年包括水电、核电、风电、光伏和生物质能源占比一次能源消费比重总和为8.9%,其中核电占一次能源消费总量为1.038%,这与15%目标下对应的到2020年核电消费比重至少达5%以上的目标仍有差距.

在日本强震引发核事故後,中国从去年3月份起暂停审批国内核电新建项目.而按照去年3月16日召开的国务院常务会议提出的"国四条"要求,核电新建项目审批要等到核安全规划出台後再重新启动.

据悉,涉及到核电安全规划的文件:《核安全规划》、《核电安全规划》和《核电中长期发展调整规划》有望提交审议.这三项规划通过後,意味着核电新建项目审批重启进入实质性操作阶段,而这一系列政策程序最快在三月底前完成.

权威人士并透露,由於内陆核电站目前在技术和安全性上仍存在较大争议,按照政策主管部门意图,未来新建项目审批将暂不考虑内陆核电项目申请.

国家能源局已制定完成《核电技术装备"十二五(2011-2015年)"专项规划》.根据这一规划,到2020年前,国内投产的核电机组技术路线仍将以"二代"及"二代+"为主,一直被寄予厚望的"三代"核电技术将可能在2020年後实现商业化.而到2030年後,"四代"核电技术将迈入商业化进程.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 曾祥进

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