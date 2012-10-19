中国2030年煤层气产量将达900亿方

路透北京10月19日电---中国工程院编制《中国煤层气开发利用战略研究》显示,到2030年,中国煤层气产量有望达到900亿方.从节能效果来看,900亿方煤层气产量与1个新的亿吨级原煤产量、1.5个三峡水电站的年发电量和1个大庆油田的原油当量旗鼓相当.

新华社周五援引中国工程院院士、煤矿瓦斯治理国家工程研究中心主任袁亮的话称,煤层气勘探开发是近年来世界上发展较快的非常规天然气产业.中国必须深度参与国际标准的制定,才能与世界第三大煤层气资源储备国的地位相匹配.

煤层气与煤炭伴生,是一种清洁高效的能源.中国煤层气资源量为36.8万亿方,居世界第三位.

在国家政策鼓励下,中国石油(601857.SS)(0857.HK)、中海油(0883.HK)等积极进行了煤层气的勘探开发工作.(完)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

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