中国2030年煤层气产量将达900亿方

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透北京10月19日电---中国工程院编制《中国煤层气开发利用战略研究》显示,到2030年,中国煤层气产量有望达到900亿方.从节能效果来看,900亿方煤层气产量与1个新的亿吨级原煤产量、1.5个三峡水电站的年发电量和1个大庆油田的原油当量旗鼓相当.
新华社周五援引中国工程院院士、煤矿瓦斯治理国家工程研究中心主任袁亮的话称,煤层气勘探开发是近年来世界上发展较快的非常规天然气产业.中国必须深度参与国际标准的制定,才能与世界第三大煤层气资源储备国的地位相匹配.
煤层气与煤炭伴生,是一种清洁高效的能源.中国煤层气资源量为36.8万亿方,居世界第三位.
在国家政策鼓励下,中国石油(601857.SS)(0857.HK)、中海油(0883.HK)等积极进行了煤层气的勘探开发工作.(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）270家银行共发行了1,541款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期减少70家，产品发行量减少673款。
路透北京2月20日 - 中国金融40人论坛学术委员、高级研究员管涛撰文称，不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”的手段。保持金融稳定对人民币汇率稳定既是机遇也是挑战，应将“稳汇率”与“稳经济”、“稳金融”统筹考虑，趋利避害。