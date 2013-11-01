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中国财经 | 2013年 11月 1日 星期五 12:12 BJT

《21世纪经济报道》更正关于粤港澳自贸区不实报道

路透上海11月1日 -中国21世纪经济报道周五援引广东省政府新闻发言人表示，粤港澳自由贸易园区尚在综合调查和研究论证阶段。

该报官方网站21世纪网并刊发更正声明称，经向有关权威部门核实，其昨日刊发的“粤港澳自贸区获原则性同意”一文内容不实。

21世纪经济报道周四曾援引消息人士称，继上海自贸区启动之后，广东上报的粤港澳自贸区草案近期已经获得决策层的原则性同意，相关消息有望在十八届三中全会后发布。(完)

(发稿 吴芳; 审校 张喜良)

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