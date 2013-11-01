《21世纪经济报道》更正关于粤港澳自贸区不实报道

（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透上海11月1日 -中国21世纪经济报道周五援引广东省政府新闻发言人表示，粤港澳自由贸易园区尚在综合调查和研究论证阶段。
该报官方网站21世纪网并刊发更正声明称，经向有关权威部门核实，其昨日刊发的“粤港澳自贸区获原则性同意”一文内容不实。
21世纪经济报道周四曾援引消息人士称，继上海自贸区启动之后，广东上报的粤港澳自贸区草案近期已经获得决策层的原则性同意，相关消息有望在十八届三中全会后发布。(完)
(发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京/上海4月11日 - 人民币兑美元即期周二随中间价小幅收升，升幅远小于中间价，日内波动幅度极为有限。交易员称，中间价继续小幅过滤，监管维稳态度明显；而受离岸CNH仍偏弱影响，在岸汇价持续低于中间价，但客盘购汇并无明显上升，短期汇价料不会跌破3月初形成的底部区域。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.69%，高于上交易日收盘的19.52%。