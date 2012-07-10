中国下半年出口将遇强劲逆风--美银美林

路透北京7月10日电---投行美银美林周二发布报告称,预计中国下半年出口增速很可能降至8.0%以下,北京政府将祭出更多放松政策以抵消出口增长放缓和房地产固定资产投资下滑.

不过报告指出,贸易数据显示中国今年上半年的出口情况明显优於2008年第四季度和2009年的上半年.因此相信市场无需恐慌,大规模的刺激政策也无甚必要.

"基於上游经济体如韩国和台湾的贸易数据,我们预计中国下半年的出口将遇强劲逆风",报告称.

中国海关公布,6月出口同比增长11.3%,高於路透调查中值的9.9%;进口同比增长6.3%,不及预估的12.7%;当月顺差则骤然升至317.3亿美元,不仅高於路透调查中值210亿美元,且为2009年1月以来最大.

谈及此次贸易数据对市场影响时,报告认为应为相对正面,因出口增长持稳,而进口并未崩溃.同时,可以看到,贸易结构也在出现改善.如出口价格上半年同比上升3.9%的同时,进口价格仅升1.5%.

"进口增速下滑以及贸易顺差扩大,意味着中国正从国际大宗商品和能源价格暴跌中获益."报告称.

此外,尽管疲弱的出口增长令今年人民币兑美元升值机会变的很小,但贸易顺差高位仍可能给人民币提供支撑.(完)

--发稿 苏丹; 审校 屈桂娟

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