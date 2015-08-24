李克强：加快3D打印、高档数控机床等新技术运用制造

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月24日 - 中国总理李克强指出，以信息技术与制造技术深度融合为特征的智能制造模式，正在引发整个制造业的深刻变革，要加快3D打印、高档数控机床、工业机器人等新技术新装备的运用和制造，使中国装备价格优势叠加性能、质量优势，为国际产能合作拓展更大空间。
新华社周日援引李克强主持国务院专题讲座，讨论加快发展先进制造与3D打印等问题的讲话称，当前要顶住经济下行压力实现稳增长，也必须在着力扩大需求的同时，通过优化产业结构有效改善供给，释放新的发展动能。
“发达国家加紧实施‘再工业化’，中国产业转型、提质增效迫在眉睫。”李克强称，制造业作为国民经济的重要支柱产业，必须抓住机遇，以向智能制造转型为关键，以大众创业、万众创新为依托，走在升级发展前列。
李克强指出，推动中国制造由大变强，要紧紧依靠深化改革和创新驱动，加快实施“中国制造2025”和“互联网+”行动，努力克服创新能力弱、产品附加值不高、管理和销售服务落后、资源环境约束加剧等问题，突破发达国家先进技术和发展中国家低成本竞争的双重挤压，通过创业创新助推产业和技术变革，在转变发展方式中培育中国制造竞争新优势，促进经济中高速增长，迈向中高端水平。
李克强强调，提高中国制造整体竞争力，关键要用大众创业、万众创新激发亿万人的创造活力。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，完善政府监管方式，营造破束缚、汇众智、促创新和维护公平的良好环境。
要以众创、众包、众筹、众扶等推动企业包括大企业生产模式和组织方式变革，通过体制创新增强聚集各类创新资源的能力和内生创新活力，让有界的传统企业变成开放式、协同式创新平台，让广大热衷创新创造的创客和极客大展身手，使“双创”成为新动能，让更多有生命力的前沿技术和新兴产业集群蓬勃发展。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。