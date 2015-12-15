到2018年4G网络全覆盖 培育20余家智能制造领军企业--中国工信部

路透北京12月15日 - 中国工信部公布行动计划称，到2018年将实现4G网络全面覆盖城市和乡村，80%以上的行政村实现光纤到村，主要城市宽带用户接入速率达30Mbps。同时将培育20余家行业智能制造系统解决方案领军企业。

工信部周一发布贯彻落实国务院推进“互联网＋”指导意见的行动计划（2015－2018年），目标是到2018年互联网与制造业融合进一步深化；基本建成宽带、融合、泛在、安全的下一代国家信息基础设施；初步形成自主可控的新一代信息技术产业体系。

行动计划并称，到2018年高端智能装备国产化率将明显提升，建成一批重点行业智能工厂，培育200个智能制造试点示范项目，初步实现工业互联网在重点行业的示范应用。届时将形成一套完整的两化融合管理体系标准，互联网将广泛融入生产制造全过程、全产业链和产品全生命周期。

行动计划并提到，其保障措施包括分调动地方主管部门，建立跨行业、跨领域的新型产学研用联盟，采用政府和社会资本合作模式引导社会资本参与网络基础设施建设，加快推广首席信息官制度，支持行业协会、产业联盟与企业共同推广中国技术和中国标准。

7月4日发布的《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》计划到2018年，基于互联网的新业态成为新的经济增长动力；到2025年，“互联网+”成为经济社会创新发展的重要驱动力量。