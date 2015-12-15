到2018年4G网络全覆盖 培育20余家智能制造领军企业--中国工信部

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月15日 - 中国工信部公布行动计划称，到2018年将实现4G网络全面覆盖城市和乡村，80%以上的行政村实现光纤到村，主要城市宽带用户接入速率达30Mbps。同时将培育20余家行业智能制造系统解决方案领军企业。
工信部周一发布贯彻落实国务院推进“互联网＋”指导意见的行动计划（2015－2018年），目标是到2018年互联网与制造业融合进一步深化；基本建成宽带、融合、泛在、安全的下一代国家信息基础设施；初步形成自主可控的新一代信息技术产业体系。
行动计划并称，到2018年高端智能装备国产化率将明显提升，建成一批重点行业智能工厂，培育200个智能制造试点示范项目，初步实现工业互联网在重点行业的示范应用。届时将形成一套完整的两化融合管理体系标准，互联网将广泛融入生产制造全过程、全产业链和产品全生命周期。
行动计划并提到，其保障措施包括分调动地方主管部门，建立跨行业、跨领域的新型产学研用联盟，采用政府和社会资本合作模式引导社会资本参与网络基础设施建设，加快推广首席信息官制度，支持行业协会、产业联盟与企业共同推广中国技术和中国标准。
7月4日发布的《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》计划到2018年，基于互联网的新业态成为新的经济增长动力；到2025年，“互联网+”成为经济社会创新发展的重要驱动力量。
(发稿 孙琦子; 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。