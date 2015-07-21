中国4G用户达到2.25亿 信息行业创业创新活力不断增强--新华

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月21日 - 据新华社周二报导，截至目前，中国3G、4G用户总数已突破6.7亿，其中4G用户达到2.25亿。信息行业规模持续扩大，创业创新活力不断增强。
报导援引中国工业和信息化部副部长尚冰在2015中国互联网大会上表示，近年来中国移动互联网蓬勃发展，高速宽带网络加快建设，网络提速持续推进。截至目前，中国光纤用户超过3.3亿，3G、4G基站总数达到258万个。
中国网民人数达6.5亿，上半年互联网企业完成并购超过100起，已披露的数据涉及的资本额约37亿元。
中国信息通信研究院总工程师余晓晖表示，2014年移动互联网流量是2000年全球互联网流量的30-40倍，移动运用上收入达到1.15万亿美元。其中，中国移动(0941.HK)互联网产业发展速度在全球来看属于较快水平，截至2015年5月，中国移动用户达12.9亿。
中国移动集团总裁李越去年末表示，中国移动各项4G（第四代移动通讯）业务2014年均超额完成预期目标，计划2015年4G用户将增至2.5亿。（完）
(发稿 倪蔚丹 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。