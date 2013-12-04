工信部向三大运营商发放4G牌照（更新版）

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路透北京12月4日 -推动4G商用发展，无疑将大大推动信息消费。中国工信部周三向国内三大电信运营商发放4G牌照，并取消对中国移动固定业务经营的限制，允许其进入固定宽带网络市场。

刊登在工信部网站的新闻稿称，已经向中国移动通信集团公司、中国电信集团公司和中国联合网络通信集团有限公司颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE）”经营许可。

“三家运营企业均已开展TD-LTE规模网络试验，TD-LTE技术完善和产业发展的成熟程度已具备规模商用的条件，”工信部称。

至于未来是否会发放LTE FDD牌照，工信部表示，将根据企业申请，依据相关法定程序，批准相关企业开展LTEFDD网络技术试验，系统验证LTE FDD和TD-LTE混合组网的发展模式，并将在条件成熟后发放LTE FDD牌照。

4G具有上网速度快、延迟时间短、流量价格更低等特点，能够有效实现移动状态下的高速数据业务。这距离中国在2009年发放3G牌照时间间隔只有五年。

“加快推动4G商用发展，对促进信息消费、拉动内需和实现国家创新战略具有重要意义，”工信部对此进行解读称，4G的部署可以有效带动产业链快速发展，首先4G建网过程需要采购大量网络设备，而且还将带动手机终端的升级换代。

据工信部介绍，中国3G发展头三年直接带动投资4,556亿元人民币，间接拉动投资22,300亿元；直接带动终端业务消费3,558亿元，间接拉动社会消费3,033亿元。同时，3G发展也增加了社会就业机会，三年直接带动增加就业岗位123万个，间接拉动增加就业岗位266万个。

工信部在向三大运营商发放4G牌照的同时，也宣布取消对中国移动固定业务经营的限制，允许其进入固定宽带网络市场。

中国移动通信集团公司、中国电信集团公司和中国联合网络通信集团有限公司旗下分别有上市公司中国移动(0941.HK)、中国电信(0728.HK)和中国联通(0762.HK)。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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