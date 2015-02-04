上证50ETF期权实行持仓限额管理 单个投资者总持仓上限50张

路透上海2月4日 - 中国上海证券交易所周二晚间发布通知称，对于即将上市的上证50ETF期权实行持仓限额管理，试点初期单个投资者的权利仓持仓限额为20张，总持仓限额为50张，未来将允许投资者申请提高限额。

根据上证所网站公布的期权上市通知，上证50ETF期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”(510050.SS)。自2月9日起，上交所按照不同合约类型、到期月份及行权价格，挂牌相应的上证50ETF期权合约。

该期权的合约类型包括认购期权和认沽期权两种，每张期权合约对应1万份“50ETF”基金份额。合约到期月份为当月、下月及随后两个季月，共四个月份。首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。期权合约设定五个行权价格，包括依据行权价格间距选取的最接近上证50ETF前收盘价的基准行权价格，以及依据行权价格间距依次选取的2个高于和2个低于基准行权价格的行权价格。

上证50ETF收盘价格发生变化，导致行权价格高于（低于）基准行权价格的期权合约少于2个时，按照行权价格间距依序加挂新行权价格合约，使得行权价格高于（低于）基准行权价格的期权合约达到两个。

根据上市通知及持仓限额管理业务指引，在该期权上市初期，单个期权经营机构经纪业务的总持仓限额为500万张。做市商持仓限额依据做市资金规模分为四个等级，其中做市资金规模大于10亿元人民币的，持仓限额为10万张，总持仓限额为20万张，单日买入开仓限额为50万张。初期单个投资者只能使用一个衍生品合约账户进行股票期权交易。

该指引明确，期权经营机构、投资者因套期保值等需要，或做市商因做市业务需要，并符合相关条件的，可以向上交所申请提高持仓限额和开仓限额，按照一定的比例和限度循序渐进逐步提高。

业内专家表示，由于上交所未来可能依市场情况逐步放开持仓限额，先入市的投资者可能先获得较大的持仓额度，而新入市的投资者都必须从最基本的持仓限额开始，从而可能与先入市者拥有不对等的交易条件，因此建议有意进行期权交易的投资者尽早开户。

中国结算上海分公司总经理聂燕指出，目前已有71家证券公司和10家期货公司获得参与人资格，开通了开户权限。

据聂燕介绍，此次在结算制度设计上，中国结算将衍生品合约账户纳入到一码通账户体系中，打通了投资者在不同市场、不同功能账户之间的关联节点，为盘活投资者证券、可跨市场充抵保证金预留了发展空间。

在风险控制上，中国结算建立了一套多层次、全方位的风险控制体系。事前有交易资金前端检查；事中有逐日盯市的保证金制度；事后有强行平仓、违约处置以及结算担保金等。特别是为了防止期权市场、现货市场之间发生风险传递，建立了独立的参与人管理制度，严格准入，避免因不同市场间风险传递而产生系统性风险。（完）

(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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