焦点：中国6月金融数据向好而经济压力犹在 仍需宽松政策保驾护航

路透上海7月14日 - 从M2到新增信贷，中国6月份多项金融数据均优于预期。不过考虑到经济增长压力未减，货币政策宽松基调一时难以转向，下半年仍有望继续出台降息、降准等措施。

尽管经济未明显转暖但已有企稳迹象，因此部分业内人士认为，政策放松的节奏可以适当放缓，同时辅以公开市场微调和MLF等定向操作调节。

央行最新数据显示，6月末广义货币供应量(M2)同比增长11.8%，高于路透调查中值11.0%；上半年新增人民币贷款6.56万亿元；另外，6月新增人民币贷款约1.28万亿元，明显高于路透10,500亿元的调查中值。

中国国际经济交流中心研究员张永军称，6月金融数据向好，不改未来货币政策宽松基调。“从目前经济下行压力仍大的大环境看，适度放松货币也有利于防范金融风险，因此中国仍有降息和降准的现实需要。”

央行自去年11月22日时隔逾两年后重启降息以来，今年又三度降息并两次全面降准及一次定向降准，最近一次为6月28日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，并有针对性地对金融机构实施定向降准，为2008年12月末以来首次同时降息降准。

对于M2增速回升的原因，央行调查统计司司长盛松成表示，降息配合降准既能增加实体经济融资需求，又能增加货币供给，M2增速从4月份的历史低点10.1%逐月回升，和连续降准、降息有较大关系。

在具体措施的选择上，中信建投证券宏观分析师王洋指出，因基准利率绝对值已经偏低，相对来说，未来降息空间比较小而降准空间比较大。

央行同时公布的6月社会融资规模增量为1.86万亿元，比上月多6,219亿元，比去年同期少376亿元；上半年社融规模增量为8.81万亿元，比去年同期少1.46万亿元。

**宽松节奏可考虑适当放缓**

从预期来看，市场对货币政策持续宽松的大方向较为统一。在节奏把握上，部分业内人士认为，若股市及经济基本面没有大的起伏，下半年可以结合公开市场操作，以及MLF等定向调节手段，适当放缓降准和降息等举措的出台频率。

民生证券债券分析师李奇霖表示，从中期看，经济还处于“基建托底+传统部门去产能+新增长点青黄不接”的状态，金融数据很难出现一个季度以上的改善。

在此背景下，下半年货币宽松不会转向，但对流动性的调控更多的转向长端和定向调控，主要通过降准、PSL和“扭曲操作”来实现，长债利率不宜过度悲观。

另外，6月以来股市的剧烈波动也增加中国央行维稳力度，除在当月末重新启动逆回购外，还在7月初进行了六个月期的中期借贷便利(MLF)，此前MLF期限均为三个月。

交通银行金融研究中心高级研究员鄂永健也认为，短期内普遍降准降息可能性很小，重点还是定向调整，比如再贷款或PSL等。

盛松成提供的企业融资成本数据显示，在此前多番政策出台后，新发放贷款加权平均利率呈下降趋势，截至6月末为5.97%；截至6月末，企业整体融资成本为6.32%，比上年末下降68个基点，比上年同期下降85个基点。

央行公开市场今日进行了200亿元七天期逆回购操作，较6月末重启以来500亿元的同期操作规模大幅缩减。业内人士称，出于不发生系统性区域性金融风险考虑，央行会继续关注包括股市在内的金融市场表现，未来在公开市场以及其他操作手段上相机操作。(完)

(审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。