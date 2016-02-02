A股反弹需待中国经济走向明朗 目前未到买入时机--法巴投资

路透上海2月2日 - 法国巴黎投资管理亚洲有限公司大中华地区股票投资主管沈昱周一稍晚表示，流动性边际效应减弱、大多上市公司估值仍显偏高及中国经济减速，是近期A股下跌的主要推动力。A股若要真正企稳反弹，还需要等待中国经济走向的明朗。

她说，当前A股公司估值并不算便宜，而且上市公司盈利也处于下降周期，所以还没到买入A股的时机。

“现在要看两会以后经济政策会怎么走，能否带来更多的信心。”她在接受路透电话采访时指出，目前海外对中国经济还是比较悲观的，大家都希望看到一些不确定因素的明朗化，例如中国能否找到经济成长的新动力。

她并不预期中国经济近期会出现硬着陆。但她较为关心的是，3月召开的全国人大和政协会议上，是否会有一些措施出台来提振国内的需求，例如房地产和消费端。

对于A股市场近阶段的底部位置，她表示，没人能预判哪里是底部。从历史来看，当前不少股票的估值是便宜的，但有两个风险会使股票更加便宜，一个是人民币贬值，二是中国经济减速是否会更加明显。

对于港股，她认为，目前恒生国企指数成份股的市盈率仅8倍左右，而全球金融危机时的市盈率也就七倍左右，当时投资者情绪非常悲观，而目前的市场气氛还未到这个地步。因此若恒生国企指数跌到7,000点左右，可能离底部已不远了。

今年来，A股受人民币贬值预期等多重因素影响，持续下跌，1月沪综指.SSEC累计跌幅22.65%，是2008年金融危机以来最大单月跌幅。周二早盘沪综指反弹逾1%，而恒生国企指数.HSCE则下跌0.81%，报8,078.87点。

法巴投资是法国巴黎银行集团(BNPP.PA)旗下资产管理业务机构，管理资产规模逾5,000亿区元，为欧洲第七大资产管理公司。其与海通证券(600837.SS)(6837.HK)合资组建了国内大型基金管理公司海富通基金公司。（完）