中国证监会研究降低香港券商购买A股的保证金比例--报载

消息人士称多家银行调高北京房贷利率
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透香港3月10日 - 现时香港券商代客购买A股须缴付20%的保证金，全国政协委员兼立法会议员张华峰引述中国证监会主席肖钢称，中国证监会将研究降低保证金的比例，以减轻券商的财政压力。
肖钢在两会期间与香港金融服务界代表会面，就沪港通、深港通及两地基金互认等问题作交流。
综合本地多份报章的报导，肖钢在会上称，目前香港券商购买A股须缴付20%的保证金，主要是担心滙率风险，中证监正考虑降低保证金比例，减轻本港券商的财政压力。
沪港通推出接近四个月，活跃程度减退，其中北向投资的沪股通每日平均成交量按月减少，由去年12月的60.46亿元人民币下降至今年2月的44.995亿元。
市场人士寄望，下半年深港通推出的时候，可同步优化沪港通的交易制度，以增加投资者参与兴趣。
肖钢又提及，深港通目前技术性准备工作已经完成，预计在今年下半年内或第三季推出。中国证监会承诺研究把中小企股份纳入深港通及沪港通内，但希望香港方面能够作出同样安排，把香港恒生指数中的中小企业股份纳入相关名单当中。
而基金互认方面，肖钢指出，中国证监会已与香港证监会及发改委开会讨论，并已进入审批程序，很快就可以做到基金互认，但只限于香港注册的基金，不包括海外注册的基金。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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