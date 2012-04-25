光大保德信：中国A股全年料涨10-15%

路透上海4月25日电---面对第一季中国经济增长创三年新低的情况,中国光大保德信基金管理公司认为,国内经济可能已处於底部区域,之後将逐步增强,带动今年国内股市可能会有10-15%的上涨空间.

光大保德信首席投资总监周炜炜在新闻会上指出,相对去年通胀高企、政策从紧、外围市场黑天鹅事件频出的背景,今年股市的大环境将会明显好转,宏观经济逐步好转及流动性相对改善会对股市价值中枢形成支撑.

"目前的情况是时间过半,涨幅过半,未来还有一定的上涨空间."他表示,基於全年A股上市公司净利10%的增长及市场估值水平提升的预期,预计今年国内主要股指约有10-15%的上行空间.

沪综指.SSEC去年全年下跌21%,周三收在2,406.813点,今年以来累积涨幅达9.4%.

光大保德信还预计,2012年中国国内生产总值(GDP)增速将由去年的9.2%放缓至8.3%,外部需求疲软是国内经济增长放缓的主要原因之一.不过经济增速放缓亦将使通胀压力减轻,预测全年居民消费价格指数(CPI)约为3.5%,去年全年为5.4%.

国家统计局此前公布,第一季中国GDP同比增长8.1%,创下近三年来最低同比增幅.

光大保德信是光大证券(601788.SS)与美国保德信(PRU.N)的合资企业,後者是按总资产排名美国第二大寿险公司,管理逾九千亿元资产.

保德信金融集团(PFI)首席投资官Glen Baptist在新闻会上还预期,2012年全球资本市场仍有大的波动,宜寻求区间性机会.新兴市场仍是全球经济增长的火车头,中国和台湾、印度的股市值得看好,而在发达国家中,对日本股市更具信心.(完)

--发稿 林琦; 审校 丁淑琴

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