猴年展望：中国A股仍将大幅波动 不确定性因素较多市场情绪化仍浓

作者 张晓翀

路透北京1月6日 - 经历了2015年大起大落的中国A股最终以小涨收官。展望2016年，去年年中的暴跌仍令投资者心有余悸，市场难有趋势性上涨行情；同时，交易新规及发行制度改革为市场带来的不确定性，令市场情绪化仍然较浓，开年的暴跌似乎已预示着今年并不平静，A股仍将面临大幅波动格局。

市场人士普遍预计，在经济减速上市公司业绩偏弱，熔断机制等交易新规及新股发行注册制改革渐次推出，以及资金同步扩容和管理层关键时点托底维稳等诸多因素交织下，市场前景并不清晰，指数或呈现上蹿下跳的宽幅震荡特征。

“2016年我们判断市场继续延续整固的格局，没有特别清晰的方向。”首创证券研发部总经理王剑辉表示。

多家证券机构预测，2016年A股将持续震荡，沪综指.SSEC核心波动区间为3,000点至4,500点，上证指数全年大致会呈W型走势。路透12月中所作调查显示，券商预测均值沪综指到今年中期将涨至3,600点，到年底时来到3,900点。

“感觉今年市场不确定因素比较多。”新时代证券研发中心总经理孙卫党认为。

众所周知，2015年中国股市发生了一系列变化，极端行情加剧了投资者情绪化并反过来作用于市场，管理层则通过加强制度建设和监管措施应对。目前来看，虽然管理层有意加强对市场的预期管理，但对新生事物的陌生和恐惧仍令投资者经常信心不足。

2015年，沪综指冲高回落呈倒V字走势，波动空间在2,850点-5,178点之间，全年上涨9.4%，振幅则高达72%，创六年来最大；而在杠杠作用下，中国股市成交量创出历史新高。

2016年首个交易日中国股市则大幅收挫。有市场人士指出，首日实施的熔断机制切断了流动性，加剧了市场的恐慌，违反制度设计时希望市场冷静的初衷，反倒起到助跌作用，其表现让部分投资者产生怀疑。

而今年股票发行注册制渐行渐近，大股东禁售令也将到期，股市的供给压力恐将明显加大，虽然管理层将在节奏上有所控制，但投资者预期的转变将对市场形成心理冲击力，导致投资者裹足不前。

不过业内人士一致认为，由于中国经济仍将处于底部区间并有下行风险，市场预期资产配置荒将延续，大类资产配置有望逐步向股市转移。同时2016年养老金、保险资金等机构资金有望继续入市，A股资金面总体依然是比较充裕的。

“以存量资金的这个规模来看，应该还足以应付2016年的供给增长。”王剑辉表示，目前沉淀在理财储蓄、房地产市场内的存量资金仍然充裕，整体上家庭配置在权益类市场的资金还是偏低的。

同时，中国政府对股市的政策呵护不会消失，从2015年底加速密集出台的一系列股市政策可以窥见，新的一年里管理层将更加重视股市在经济体系中发挥的作用，同时也不希望看到股市的剧烈波动所带来的金融风险，关键时点的护盘托底料时时可见。

渤海证券研报指出，从管理层去年9月份后对A股市场的表态来看，在低位时更重维稳，在指数走高后更重融资功能，是目前监管层对A股的基本态度。结合管理层“歼灭战”的表述与注册制可以绕道《证券法》提前推出,相信管理层在2016年将有更强的调控A股供给的能力。

2015年底中央经济会议的表态明确了管理层对股市的态度，即“要加快金融体制改革，尽快形成融资功能完备、基础制度紮实、市场监管有效、投资者合法权益得到充分保护的股票市场。”

中国股市2016年首个交易日大幅收挫近7%，创逾四个月最大单日跌幅。沪深300指数.CSI300首度触发熔断机制，两市并自13：34分暂停交易至收市。分析师指出，人民币汇率贬值及大批限售股即将解禁的担忧，令市场信心极为疲弱，投资者集中减仓并触发恐慌性抛盘，沪深两市再现千股跌停。

**注册制是最大的亮点**

注册制作为中国证券市场又一重大改革，无疑是2016年股市最大的亮点。今年注册制的继续推进和实施将对目前整个证券市场的生态体系产生全面影响，包括一、二级市场和中介机构担责等等。

景顺长城基金公司研报指出，注册制推动股票供给放量，排队IPO企业总体待发行规模仍庞大，二级市场的表现也将与注册制的推进节奏息息相关。

全国人大常委会日前授权国务院可以根据股票发行注册制改革的要求，调整适用现行《证券法》关于股票核准制的规定，对注册制改革的具体制度作出专门安排，决定自2016年3月1日起实施。授权决定的实施期限为两年，自授权决定实施之日起算。

有业内人士认为，虽然注册制影响深远，但有关注册制的讨论已相当充分，市场对其影响也有充分的预期和消化，因此当其最终来临之时，二级市场反应或相对平静。

中银国际证券研报指出，维持二级市场活跃是一级市场顺利融资的重要条件。注册制开始阶段管理层仍会将二级市场表现作为注册制推出和节奏的重要考量因素。管理层会倾向于在股市表现较好的阶段来松绑对资金面有负面影响的内容，反之上述政策很可能会延后。因此中期来看，注册制改革对市场的冲击将较为有限。

西南证券首席研究员张刚预计未来注册制的推进进程是：先是放开新股发行节奏，逐渐再过渡到价格放开，最后再把市值申购去掉，变成现金申购，从而完成对注册制的过渡。

“由节奏放开到价格放开，到取消市值申购，给出两年时间相当的长，基本上它是充分考虑了市场承受能力了。”他称。

“对于股票的供应，我不是很担心，因为即使推注册制，也不会一下子有涌出很多IPO，因为只有市场搞活了，注册制才能推。”常青藤资产投资经理沈维正认为，如果市场暴跌将会影响新股发行，所以政府还会适当控制IPO节奏。

不过，在原有股票审核制下，由于新股上市进程相当缓慢，不少企业选择借壳上市。因此，市场普遍认为注册制改革将大幅提高新股发行效率，降低绩差上市公司的壳资源价值，市场对壳资源的风险偏好将大幅降低，壳资源公司或将加速并购重组。

国信证券研报指出，注册制将带来股票估值体系的重新厘定，A股壳资源价值逐渐下降。近几年买壳上市的公司数量明显提升，目前一些劣质公司仍然具有不低的市值，但如果未来实行注册制，整体壳资源价值将下降，部分公司将面临退市风险。

**策略与热点**

2016年是中国“十三五”规划开局之年，包含国内资本市场改革的多项重大改革将加速推进，市场结构性机会也可能不断涌现，投资机会依然在个股之中。中金公司研报指出，综合来看，行情重点在于阶段性和结构性机会。

多位分析师表示，2016年一季度将迎来上市公司大股东承诺不减持的解禁期，解禁的心理压力将促使部分投资者离场，对市场短期行情有负面影响，但随着节后“两会”可能带来的政策利好，A股有望迎来一波攻势。

“预计指数走势或反复波动，预计整体走势呈现W型。”国都证券研究所副所长肖世俊认为，投资者应重点把握春秋两季的上涨行情。

2016年行情仍将呈现“跷跷板”特征，但不同于2015年中小市值个股受青睐的市况，随着大小非减持常态化以及注册制推进，中小市值个股估值水平总体处于相对高位，市值面临下调压力。

同时，由于目前市场蓝筹股总体估值较低，因此业绩预期稳定且股息收益率预期相对较高的品种将会是场外大规模资金配置的主要方向。

“结构上依然会是新兴产业与传统产业分化的格局，由此产生结构性行情。”国元证券策略分析师王明利说。

分析师并指出，随着今年经济形势的继续恶化，部分持续亏损的行业将步履维艰，2015年底中央政府明确将加快对连续亏损企业的破产重组，因此从2015年开始推动的国企改革有可能带来一波并购浪潮。

“国企改革这方面的突破，我觉得很有可能。”瑞银证券中国首席策略分析师高挺认为，“反倒是这些比较艰难的领域，可能在形势逼迫之下有更有效的国企改革的推动。”

除去对2016年所面临的困难有所预期外，几乎所有的分析师都看好代表中国经济未来的新兴产业，毫无疑问，具有高“成长”性的新兴行业仍将引导2016年中国股市投资的主题。

“拥抱新经济是投资策略的灵魂。关于主题投资，从传统产业转型跨界的角度，可以关注并购重组的机会。”王明利称。（完）