焦点：中国A股首现因信息披露违法被终止上市公司 或成退市新标杆

作者 张晓翀

路透北京3月23日 - 近日珠海市博元投资股份有限公司股票600656.SS被终止在上海证券交易所上市，成为中国股市首家因触及重大信息披露违法情形被终止上市的公司。

分析人士指出，中国股市正在推进股票发行注册制改革，注册制的核心就是信息披露，以完善信息披露制度作为目的和标准并坚决执行退市，将成为退市制度改革的一项重要内容和方向，博元投资的退市或成为未来此类事件的标杆。

“因为它是首家，恐怕就是一个节点。”西南证券首席研究员张刚表示，以前对于重大信息披露没有严格的定义，相关的退市规则实际上也很模糊。这次退市显示了监管政策的趋严、趋紧，对于其他违规的公司都会起到震慑作用。

业内人士认为，作为首例因信息披露违规等原因而被终止上市的案例，不仅代表了监管层“市场化法治化”的治市理念新变化，对目前市场上存在的，诸如违规炒壳重组、内幕交易、弄虚作假等违法违规现象将具有一定的震慑意义，而且也将成为日后退市的新标杆。

上交所周一宣布，*ST博元自3月29日起进入退市整理期交易。上交所同时还公布了其进入退市整理期后的一系列制度安排和投资者保护措施。

行业人士表示，注册制实施后，监管层不再对拟上市企业的盈利能力进行背书，因此必将制定较为严格的信息披露标准和规则，并在审查上从严从紧。监管层或将通过加大信披力度，强化退市机制等方式令未来注册制改革的路径清晰化。

他们预计，未来上市公司退市制度一定会多样化，而且可能会缩短退市所需的时间，退市公司的数量也会逐渐增加。

信达证券分析师谷永涛表示，在注册制改革的推进过程中，市场、企业、投资者和监管层各方需要不断的磨合，逐渐暴露改革的问题、形成共识并解决问题，从而平稳有序的完成从核准制向注册制的过渡。

“慢慢的，让市场能了解到监管层有这样一个动机在里边，注册制就水到渠成了。”他说，“这样我想监管层阻力会小一点。”

“我认为ST的公司都应该退。”联讯证券副总曹卫东表示，今后有可能会有更多公司退市。

分析人士同时指出，上市公司退市对于持股的普通投资者和违规资金是双输的。普通投资者索赔的机制现在没有建立好，未来注册制必须妥善的解决这一问题。

因此，此次上证所要求，针对因重大信息披露违法被终止上市的公司，综合考虑中小投资者的利益诉求，将“对民事赔偿承担作出妥善安排”，列为了重新上市的条件之一，公司只有符合该项条件，才有可能申请重新上市。

中国证监会主席刘士余近日表示，股票发行注册制改革会推进，但不可单兵突进。注册制改革启动配套的各项规章制度的研究论证需要相当长的过程，必须秉承保护投资者合法权益的理念。

**壳资源将降温**

资料显示，*ST博元被上交所暂停上市之前，公司作为壳资源其股价曾受到市场爆炒。但此次退市后，二级市场对壳资源的追捧或受此影响而降温。

市场人士指出，去年以来，新股IPO实际上并不通畅，壳资源在市场上仍具备一定价值，如果退市制度因注册制推进而加速，必将会加剧上市公司运作壳资源的速度。

“因问题上市公司担心会被摘牌，可能会加大其卖壳的意愿。卖壳意愿的加大会造成壳的供应增加，其实对壳价值的影响是负面的。”光大证券分析师张安宁称。

他并认为，上市公司卖壳的速度可能会加快，但是二级市场炒作的热度可能会下降，毕竟随着可能出现越来越多的推市公司，炒作壳资源的风险将会明显加大，给二级市场炒作带来一定抑制作用。

张刚则表示，由于注册制改革需要一个较长的时间，IPO排队的现象并未得到改善，战略新兴板目前存疑，因此仍有部分急于上市的企业对壳资源存在需求，但强化退市制度将使市场对壳资源的态度更加理性。

野村证券近日研报并指出，一般来说，中国监管机构对违法者的处罚更加宽松。以股市摘牌为例，A股市场的股票摘牌率只相当于美国、香港和日本市场的平均水平的一小部分。应当上调退市率，某些将退市股票的期权价值可能会降低，这将抑制中小盘股的炒作空间。（完）