中国A股底部有望在三季度出现 风险偏好主导中期走势--华泰证券

路透北京5月30日 - 中资券商--华泰证券(601688.SS)(6886.HK)周一发布中期策略报告称，对下半年A股的基准情景假设为经济平稳而流动性边际变化不大，因此风险偏好变化将主导A股中期走势。对基本面的重新认知将引领A股风险偏好的修复，A股市场底部有望出现在三季度。

报告并表示，权威人士发言后，市场对于经济和流动性的分歧渐趋一致，而当前消耗性博弈的市场仍未充分反应“脱虚入实”的信号，全社会资产回报率的下降尚未与滞后调整的杠杆成本匹配，A股短期将继续反应这个过程，此为“L”。

对基本面的重新认知将引领A股风险偏好的修复，市场对于中国内生性增长动力过于悲观，而我们认为非金融企业去杠杆已经进入后期，非金融上市公司ROE见底回升将令投资者下调A股长端风险溢价，A股市场底部有望出现在三季度，此为“L+U”。

下半年的反弹将是缓慢的，原因在于市场微观结构较前几年出现变化，绝对收益投资者占比大幅上升使得反弹中风险偏好的提升将更符合他们的交易习惯。建议沿着两条主线布局“L+U”反弹。

第一，ROE超预期改善的细分行业将是重新启动的盈利能力周期的赢家如白酒、肉制品、医疗服务、稀土等；第二，布局决策层下决心推动的供给侧改革，机会产生在压缩过剩供给的传统行业如煤炭以及扩张有效供给的新兴行业先行者如体育。

中国股市沪综指目前在两个月来的低点位置弱势震荡，后市走向仍不明朗。（完）