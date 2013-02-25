大公国际：高负债发达国家信用危机进入崩溃进程

路透北京2月25日 - 中国评级机构--大公国际认为,2013年全球国家信用风险总体呈上升趋势,其中高负债发达国家运用印钞方式挽救其信用危机的行为将导致全球国家信用风险上升.以无限量、无期限增加货币供应量和货币贬值为特征的全球信用战争将使高负债发达国家的信用危机进入崩溃进程.

大公发布的新闻稿并指出,新兴经济体和低收入国家通过再次放松货币和财政政策应对信用战争的冲击,阻止本地区经济形势恶化,将导致国家信用风险受到新的挑战.

"高负债发达国家在本年度将更为严重地依赖货币政策维持表面上的偿债能力,这导致全球信用战争愈演愈烈,"新闻稿称,"在对世界各国经济增长和金融稳定构成日益严重伤害的同时,也使国际货币体系的崩溃进程进入新阶段."

大公认为,运用印钞方式仍然是高负债发达国家挽救国家信用危机的主旋律,这些国家各级政府债务负担继续向不可持续的状态迈进,2013年占全球政府债务80%的高负债发达国家政府债务与财政收入之比继续上升,将达到331.0%.

"在各国央行宽松货币政策的坚强决心'保障'下,发达国家将普遍陷入高债务、低增长的长周期.这个周期拖得越长,不可持续的债务水平会积累得越为严重,"大公指出,而承载了太多债务泡沫的货币难以保持其币值,货币危机将是高负债发达国家债务危机的演化方向这个趋势更为清晰.

具体而言,在美国联邦储备委员会(美联储)宽松货币政策的作用下,通过美元的国际地位将债务风险转嫁至债权国家是美国国家信用风险发展贯穿全年的基调.大公预计2013年美国联邦政府的赤字率仍会处于7.3%的高水平,各级政府的债务率达到335.1%.

而2013年经济衰退风险难以消散预示着欧债危机解决机制存在严重悖论,欧元区主权债务危机未来仍存变数.预计货币政策的进一步刺激空间亦有限,2013年经济将延续0.4%的小幅衰退局面,仅有德国等少数赤字水平已经达标且私人部门负债率低的国家能够勉强维持正增长.

至于日本,由于无力解决本国经济深层次问题而诉诸于极度宽松货币政策的做法,使国家信用风险呈上升趋势.大公预计,2013年日本政府债务负担率将达到241.1%,债务率升至762.9%的更高水平.

**新兴经济体面临挑战**

发达国家陷入危机泥沼举步维艰,而新兴经济体的日子也不好过.大公认为,受高负债发达国家不断加码的宽松货币政策影响,新兴经济体和低收入国家将不得不执行较为宽松的货币政策.但通胀压力仍然存在,意味着货币政策回调空间有限.

财政政策方面,由于国际信用危机发生后各国采取的扩张性财政政策普遍恶化了财政形势,财政政策的作用空间亦受限,因此将基本呈小幅扩张状态.

"2013年新兴市场和低收入国家的国家信用风险稳定性将普遍受到新挑战,"大公称,"不过由于发展历程、政治和经济结构等各方面的差异,各国应对挑战的能力不同，国家信用风险分化的趋势正在出现."

大公认为,以中国为代表的东亚新兴债权国家,通过成功启动内需等一系列措施抵御国家信用风险的能力在增强.具体到中国来讲,中国逐渐启动内需实现可持续的增长使国家信用水平得以巩固,并发挥日益重要的全球经济增长引擎作用.

大公预计2013年中国的实际经济增长率将达到8.5%,其中净出口仍然可能为负拉动,对外贸易依存度继续回落,预计将从2007年的最高点71%降至44%,表明经济增长的内生性增强;中国各级政府的债务负担率在2010年触及33.5%的高点后不断下降,预计2013年将降至26.4%.

相比较而言,部分拉美、非洲和南亚国家采取的改革措施成效较差,国家信用水平有一定恶化趋势.大公认为,巴西经济面临转型之痛,国家信用水平持续承压;而在高油价支撑下俄罗斯国家信用水平基本稳定,但资源依赖型特征和财政储备不足使其具有脆弱性.

印度经济增长前景有所回调但仍处于较高水平,政府偿债能力并无改善,预计2013年印度实际经济增速仅略有反弹,达到6.1%;各级政府债务负担率在2013-2014财年小幅上升至70.1%的同类国家高水平.(完)

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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