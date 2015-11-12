中诚信国际将天元ABS列入降级观察名单 因资产池涉及山水水泥

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海11月12日 - 继中债资信将天元信贷资产证券化（ABS）信托资产支持证券列入信用观察名单后，另一家信用评级公司--中国中诚信国际亦宣布将该证券列入降级观察名单，因其基础资产包含有以山东山水作为借款人的信贷资产。
中诚信公告并称，截止目前，上述信贷资产未偿本金余额占资产池总未偿本金余额16.39%，鉴于该笔信贷资产后续解决方案尚不明确，决定将天元2015年第一期信贷资产证券化项下优先A档ABS和优先B档ABS列入可能降级的观察名单。
中国中债资信评估有限责任公司亦在周三稍晚表示，因“天元2015年第一期信贷资产证券化（ABS）信托资产支持证券”部分入池资产涉及山水水泥(0691.HK)全资子公司的信贷资产，而其很可能将发生境内债务违约，因此将15天元1A和15天元1B列入信用观察名单。
中国水泥生产商--山水水泥(0691.HK)周三称，集团（连同其附属公司）将无法在周四或之前取得足够资金以偿付境内债务，因此可以肯定集团的境内债务11月12日将发生违约，并将触发其他财务贷款下的交叉违约。
中债资信指出，山水水泥全资子公司的信贷资产为“天元2015年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券”的入池资产，该笔信贷资产额度占入池资产总规模的11.89%，若借款人发生违约，将对资产池现金流的预期回收状况和资产支持证券中各档证券的信用资质造成较大的负面影响。
而鉴于目前事态发展尚不完全明朗，中债资信暂将天元2015年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券优先A档和优先B档证券列入观察名单。中债资信将密切关注基础资产信用质量的变动以及其对该期ABS的影响。
天元2015年第一期信贷资产支持证券今年7月发行，其中优先A档、优先B档和次级档规模分别为12.62亿元、1.43亿元和2.77亿元，总额16.82亿元，发起机构为天津银行，受托机构为中融信托。
山水水泥附属公司--山东山水水泥集团上周四公告，因资金链紧张，所发行的将于12日到期的超短期融资券15山水SCP001到期兑付存在不确定性。该超短融发行规模20亿元人民币，票面利率5.30%，主承销商为招商银行。
而山东山水水泥集团周二遭中诚信国际信用评级有限责任公司再次降低主体及相关债项信用等级，由A-调降至BB-，并列入可能降级的观察名单。这亦是近两个月来，中诚信第四次下调该公司相关评级。（完）
(发稿 边竞/侯向明; 审校 黄凯/曾祥进)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。