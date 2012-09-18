未来相当长时期内发生主权债务危机的可能性极低--社科院

路透北京9月18日电---中国社会科学院发布报告指出,随着国际发达经济体的危机将呈长期化趋势,中国经济的未来发展将长期面临恶劣的外部环境,不过在未来相当长的时期内,中国发生主权债务危机的可能性极低.

金融时报周二报导援引社科院首次推出的中国国家资产负债表及其数据分析报告称,2010年中国主权资产净值接近70万亿元人民币,2000-2010年,中国各年主权资产净额均为正值且呈上升趋势,这表明中国政府拥有足够的主权资产来覆盖其主权负债.

报告提到,中国主权资产负债表近期的风险点主要体现在房地产信贷与地方债务上,中长期风险则更多集中在对外资产负债表、企业债务与社保资金欠账上,这些风险大都是或有负债风险,且与过去的发展方式密切相关.

要化解中国的资产负债表风险,关键是要保持经济可持续增长和促进发展方式转型.包括应逐步减少政府对经济活动的参与和干预,降低或有负债风险;重塑中央与地方财政关系,创新城市化融资机制等.

同时,还要切实发展资本市场,推动融资结构从债务性融资为主向股权性融资为主转变,以降低全社会的杠杆率,缓解企业的资本结构错配风险;调整收入分配格局,深化国有经济布局的战略性调整,应对社保基金缺口的风险.

国家资产负债表在西方部分发达国家多年前已有发布.作为一种宏观经济分析方法,国家资产负债表的主要功能是用精心设计的理论框架、一系列定义清晰的概念和一整套处理数据的方法,表列整个国家的"家底",揭示主要经济活动之间的对应关系,提示未来改革的方向.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 屈桂娟

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