焦点：中资评级机构大公欧洲遭遇欧盟调查--文件

图为大公国际资信评估有限公司在北京总部的前台。 REUTERS/Jason Lee

路透香港12月23日 - 根据路透看到的文件以及熟悉情况的消息人士，欧洲监管机构在为期两年的调查中，认定中资信用评级机构大公欧洲在内部制衡体系方面存在不足。

这项调查可能令中国最大的信评机构大公国际受到打击。大公国际于2012年3月在意大利成立大公欧洲，成为在欧洲挑战美国三大评级机构--穆迪、惠誉和标准普尔的第一家亚洲公司。

该项秘密调查由欧洲证券和市场管理局(ESMA)进行，该机构有权批准、监管和处罚欧盟内部的评级机构。

ESMA认为，大公欧洲存在的问题之一是其可能没有完全遵守欧盟的严格规定，以防止在给予客户信用评级时出现利益冲突。

而遵守此类规定，是ESMA在2013年6月给予大公欧洲在欧盟28国开展业务的许可时，提出的一个条件。

根据ESMA网站，如果发现一家评级机构违反了欧洲的评级机构法规，ESMA有权处分、罚款，甚至吊销其在欧盟执照。

当路透联系时，ESMA表示不对正在进行的监管活动置评。大公欧洲不予置评。

直接了解大公情况的消息人士表示，与欧盟当局的这场冲突消耗了大公欧洲的很大精力。目前问题仍没有解决。

ESMA数据显示，大公欧洲在欧洲的市场份额仅为0.02%，目前还没有赢利。

据知情人士称，调查是因私募股权公司--大公欧洲的前股东Mandarin Capital Partners的一纸投诉引起，该公司担心大公欧洲的执照可能存在违规。

Mandarin Capital拒绝置评。该公司在2014年底已经卖出在大公欧洲的持股。

**中国墙**

根据路透见到的一封2014年8月的信函，EMSA要求大公欧洲在公司内部设立所谓的中国墙，以确保“负责验证(评级)方法论的人不会在评级委员会中投票。”

ESMA也批评大公欧洲两位独立董事当中的一位，据说此人已有一年多时间未提出任何意见或提议。

ESMA在信函中称，这位独立非执行董事的表现，可能不是很符合评级机构监管局(CRAR)的要求，因他与公司内控机制的互动有限。

路透曾在周二和周三试图联络这位曾担任中国央行高级官员的独立董事，但未能成功。

这些机密信函显示，大公针对ESMA所指出的问题提出了补救方案。

虽然大公曾试图透过ESMA提出的一项行动计划来消除监管当局的疑虑，但消息人士称，这并没有解决全部的合规问题。(完)