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中国财经 | 2015年 12月 29日 星期二 11:06 BJT

中国光大银行行长赵欢将赴任中国农业银行行长--消息

路透香港12月29日 - 两位了解情况的消息人士周二透露，现中国光大银行(601818.SS)行长赵欢将赴中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)任行长，从而结束四大国有银行之一的农行暂无行长的局面。

赵欢目前任光大银行(6818.HK)行长，此前曾任职中国建设银行(601939.SS)副行长，主管过公司业务、金融市场业务等。

“农行有行长了，有助稳定军心。”一位消息人士称。

农业银行本月初曾公告，该行副董事长、行长张云因个人原因辞去职务，由董事长刘士余代为履行行长职责。

农行新闻处相关人士对上述消息不予置评，“目前没有可披露的信息。”光大银行也表示不予置评。

农业银行A股早盘报3.22元人民币，微涨0.62%。（完）

(发稿 路透中文新闻部)

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