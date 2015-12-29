中国光大银行行长赵欢将赴任中国农业银行行长--消息

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港12月29日 - 两位了解情况的消息人士周二透露，现中国光大银行(601818.SS)行长赵欢将赴中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)任行长，从而结束四大国有银行之一的农行暂无行长的局面。
赵欢目前任光大银行(6818.HK)行长，此前曾任职中国建设银行(601939.SS)副行长，主管过公司业务、金融市场业务等。
“农行有行长了，有助稳定军心。”一位消息人士称。
农业银行本月初曾公告，该行副董事长、行长张云因个人原因辞去职务，由董事长刘士余代为履行行长职责。
农行新闻处相关人士对上述消息不予置评，“目前没有可披露的信息。”光大银行也表示不予置评。
农业银行A股早盘报3.22元人民币，微涨0.62%。（完）
(发稿 路透中文新闻部)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。