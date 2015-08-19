中央汇金受让农行A股股份 持有农行股份比例略有提升

路透北京8月19日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)周三表示，中央汇金公司近日通过协议转让方式，受让了该行A股股份；这使中央汇金持有农行股份约占该行总股本的40.41%。

上交所刊登的农行公告显示，农行于周二（8月18日）接到其股东中央汇金公司通知称，后者近日受让了农行A股股份1,255,434,700股；受让后，汇金公司持有农行A股股份131,260,538,482股，约占本行A股股本的44.64%。

农行今年一季报显示，截至一季度末，汇金公司持有该行A股股份130,831,990,282股，约占该行总股本的40.28%。

中国证监会上周表示，中国证券金融股份有限公司（中证金）通过协议转让方式向中央汇金公司转让了一部分股票，由其长期持有。此举有利于稳定市场，也有利于更好恢复市场功能，发挥市场机制的作用。（完）

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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