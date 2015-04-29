中国农业银行首季净利按年仅增1.3% 不良贷款率略升

路透香港4月29日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)公布，今年首季度净利按年仅升1.3%，且为该季度六年以来增长最低的一次，期内不良贷款率较上年末略增。

截至3月底止首季，农行的净利为541.16亿元人民币，去年同期为534.3亿元，与汤森路透综合分析师平均预测的554亿基本相符。

期内，农行的不良贷款率1.65%，比上年末上升0.11个百分点，为逾三年以来最高。拨备覆盖率268.05%，比上年末下降18.48个百分点。净利息收入同比增长6.11%，手续费及佣金净收入则只有0.34%的低增长。

中国人民银行本月稍早下调金融机构人民币存款准备金率1个百分点，为两个多月以来第二次降准。市场预期此举可释放资金总量约1.2万亿元人民币，以达到降低融资成本、缓解经济持续下行压力的货币政策目标。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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