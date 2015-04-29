中国农业银行首季净利按年仅增1.3% 不良贷款率略升

泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判 被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
路透香港4月29日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)公布，今年首季度净利按年仅升1.3%，且为该季度六年以来增长最低的一次，期内不良贷款率较上年末略增。
截至3月底止首季，农行的净利为541.16亿元人民币，去年同期为534.3亿元，与汤森路透综合分析师平均预测的554亿基本相符。
期内，农行的不良贷款率1.65%，比上年末上升0.11个百分点，为逾三年以来最高。拨备覆盖率268.05%，比上年末下降18.48个百分点。净利息收入同比增长6.11%，手续费及佣金净收入则只有0.34%的低增长。
中国人民银行本月稍早下调金融机构人民币存款准备金率1个百分点，为两个多月以来第二次降准。市场预期此举可释放资金总量约1.2万亿元人民币，以达到降低融资成本、缓解经济持续下行压力的货币政策目标。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil未支付索赔金额逾1,500万美元。