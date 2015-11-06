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时事要闻 | 2015年 11月 6日 星期五 12:08 BJT

日本首相安倍晋三敦促中国继续推进结构化改革

路透东京11月6日 - 日本首相安倍晋三周五敦促中国保持透明度，并继续推进结构化改革，尽管围绕中国经济放缓的担忧在不断加重。

安倍晋三在一次研讨会上表示，中国的发展对于全球经济成长至关重要，日本将在必要时给予支持。

他还表示，日本经济离摆脱为期二十年的通缩局面越来越近，日圆汇率过高情况已经得到修正。(完)

(编译 刘秀红；审校 白云)

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