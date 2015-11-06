日本首相安倍晋三敦促中国继续推进结构化改革

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透东京11月6日 - 日本首相安倍晋三周五敦促中国保持透明度，并继续推进结构化改革，尽管围绕中国经济放缓的担忧在不断加重。
安倍晋三在一次研讨会上表示，中国的发展对于全球经济成长至关重要，日本将在必要时给予支持。
他还表示，日本经济离摆脱为期二十年的通缩局面越来越近，日圆汇率过高情况已经得到修正。(完)
(编译 刘秀红；审校 白云)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。