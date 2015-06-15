推动资产证券化向常规化发展 并在交易所挂牌交易--中国银监会官员

路透北京6月15日 - 中国资产证券化发展空间巨大。银监会官员日前表示，将积极推动资产证券化向常规化发展，并推动金融机构加快在交易所开展资产证券化业务，自主选择发行产品和场所。

上海证券报周一援引银监会创新监管部主任王岩岫在一论坛上的讲话并称，推动在自贸区发行资产证券化产品是一大创新，同时也是推进利率市场化和人民币国际化的重要举措，银监会非常支持。

“接下来要加强监管协调，积极推动资产证券化向常规化发展...”他表示，“继续引导银行业从自身商业经营出发，根据战略需要选择适当的基础资产，通过市场方式降低交易成本。”

2014年平安银行率先试水了交易所信贷资产证券化产品的发行，不过目前主体发行仍在银行间市场。王岩岫介绍称，自2013年8月国务院决定进一步扩大资产证券化试点，至今年5月末已有59家银行业金融机构在银行间市场和交易所发行了90个资产证券化产品，总发行规模3,498亿元人民币，为以前试点总量的四倍。

“到目前为止，所发行的3,500亿资产证券化产品均运行良好，兑付正常，没有出现任何问题，”他说，银监会将继续研究完善信贷资产证券化法律法规和监管框架，在风险底线可控的前提下积极促进资产证券化可持续发展。

对于在自贸区发行信贷资产证券化产品，王岩岫表示银监会非常支持，但在发行过程中要注意两方面，一是监管法律制度安排问题以及如何进行监管协调；二是技术安排，包括在什么地点进行交易、定价、披露都会有一些相应安排。

相对发达市场而言，中国的资产证券化仍处于起步阶段。出席同一论坛的工行前行长杨凯生表示，美国2014年信贷资产证券化率约为24.3%，也即信贷资产证券化余额比信贷余额之比约为24.3%，而中国资产证券化去年虽然是爆发性增长，但和90万亿贷款余额之比仅有0.3%，与去年新增贷款额之比也不到3%。

中央汇金副董事长李剑阁则表示，可预见未来几年资产证券化发展速度会非常快，预计未来五年内资产证券化存量占GDP比重将要上升2%，市场规模大概是2万亿，以此估算年均增长是40%。

为推动资产证券化的发展，近几年，包括央行、银监会、财政部等多部委已连续多次发文推动其发展。2014年末，银监会颁布资产证券化备案通知，以前资产证券化产品银监会要逐单审批，现则改为对金融机构业务资格的审批和产品备案制相结合。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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