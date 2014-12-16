ABS基础资产负面清单征求意见 矿产开采收益权等列入

路透上海12月16日 - 中国证券投资基金业协会周一就资产支持专项计划（即ABS）备案办法及基础资产负面清单等配套规则向社会公开征求意见。在负面清单草案所列八项中，包括矿产资源开采收益权、土地出让收益权等。

在该协会网站上公布的相关管理办法指出，资产证券化业务基础资产实行负面清单管理。负面清单将列明不适宜采用资产证券化业务形式、或者不符合资产证券化业务监管要求的基础资产。

列入负面清单包括：以地方政府为直接或间接债务人的基础资产，但地方政府按照事先公开的收益约定规则，在政府与社会资本合作模式（PPP）下应当支付或承担的财政补贴除外；以地方融资平台公司为债务人的基础资产；不能产生稳定现金流的不动产租金债权、待开发或在建占比超过一成的不动产及相关受益权。

另外，不能直接产生现金流、仅依托处置资产才能产生现金流的基础资产，如提单、仓单、产权证书等具有物权属性的权利凭证；法律界定及业务形态属于不同类型且缺乏相关性的资产组合等亦被列入负面清单。

矿产资源开采收益权、土地出让收益权等被列入负面清单，主要是因其产生现金流的能力具有较大不确定性。

基金业协会未来每半年对负面清单进行一次评估，可以根据业务发展与监管需要不定期进行评估。

资产支持专项计划备案管理办法及配套规则的征求意见期限至周五下午五点截止。

中国证监会已正式发布证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定，并授权基金业协会进行资产支持专项计划的备案和自律管理，包括出台负面清单指引。（完）

欲浏览细节，请点击中国证券投资基金业协会网站 www.amac.org.cn/

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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