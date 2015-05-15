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中国财经 | 2015年 5月 15日 星期五 12:02 BJT

ABS发行注册制后的第一单很快会落地--人行副行长

路透北京5月15日 - 中国央行副行长潘功胜周五对路透表示，信贷资产证券化(ABS)发行注册制后的第一单很快会落地。

他在国新办发布会后对路透表示，ABS产品离岸发行会根据金融对外开放总体框架，考虑这件事情，目前无具体时间表。

中国央行在国新办发布会的新闻稿称，信贷资产证券化下一步将完善市场化运行机制，充分发挥信息披露等市场化约束作用，并不断扩大试点规模。

为规范和推动“注册制”下信贷资产证券化(ABS)产品的发行，两位消息人士周四对路透表示，中国央行即将下发ABS信息披露指引。（完）

(发稿 侯向明 ；撰写 李贺；审校 黄凯)

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