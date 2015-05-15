ABS发行注册制后的第一单很快会落地--人行副行长

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京5月15日 - 中国央行副行长潘功胜周五对路透表示，信贷资产证券化(ABS)发行注册制后的第一单很快会落地。
他在国新办发布会后对路透表示，ABS产品离岸发行会根据金融对外开放总体框架，考虑这件事情，目前无具体时间表。
中国央行在国新办发布会的新闻稿称，信贷资产证券化下一步将完善市场化运行机制，充分发挥信息披露等市场化约束作用，并不断扩大试点规模。
为规范和推动“注册制”下信贷资产证券化(ABS)产品的发行，两位消息人士周四对路透表示，中国央行即将下发ABS信息披露指引。（完）
(发稿 侯向明 ；撰写 李贺；审校 黄凯)
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路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。