综述：中国ABS投资需求暖春仍未到 收益率及流动性仍待提升

图为北京国贸三期及周边夜景。 REUTERS/Jason Lee

路透北京11月27日（作者 李贺） - 中国利率市场化走完最后一步，而金融脱媒的趋势也削弱银行负债能力，金融机构资产证券化（ABS）的供给意愿越来越高，但投资端需求的春天仍未到来。

多位业内资深人士在民生银行(1988.HK)(600016.SS)资产证券化论坛上坦言，中国ABS市场目前遇到投资者结构比较单一，产品收益率较低等问题，导致二级市场投资需求不足；不过随着市场环境改变，ABS的吸引力将渐渐体现。

“中国资产证券化投资端没有真正打开，并不是有效需求不足，而是需求没有释放出来，ABS是安全资产，资产支持证券相当于有抵押。”民生银行投资银行部总经理张立洲表示。

中债资信介绍，截至目前，今年资产证券化发行总量已经达到了3,239亿元人民币，存量规模3,367亿，是去年市场规模的1.15倍；与此同时发起机构类型也由传统的国有大型银行和股份制银行逐渐延伸到城市商业银行、农商行、金融租赁公司等多元化主体。

供给和需求热情不匹配的原因主要有流动性和收益率两个因素导致。流动性不强与市场分割带来的投资者结构单一有关。中债资信常务副总裁任东旭表示，到今年10月末，银行机构在银行间市场持有信贷ABS资产金额占比达到了62.3%。

对此，张立洲认为，促进ABS发展未来要在需求端改革，开放投资者范围，打破银行互持；未来ABS大发展需要银行间、交易所和私募三大市场有效融合，扩大投资者的范围。

在收益率方面，任东旭表示，现在资产证券化主流产品为银行信贷ABS，目前这类产品要求银行拿出自身优质资产，优质基础资产导致发行收益率相对较低，在一定程度上也影响投资端的积极性。

对于ABS产品定价较低缺乏吸引力，一位保险资管人士称，现在ABS收益低，本来保险资金期限长，可以投资流动性不强的证券化产品，而产品流动性不强原理上应该有更高的溢价，但是这方面还没有很好的体现。

尽管ABS产品让人爱在心头口难开，但是随着投资环境变化，市场也可能呈现新趋势。中债资信金融同业合作部总经理郑佳指出，现在已经有更多新机构关注资产证券化产品，随着“资产为王”时代，利率下行以及投资人专业化的提升，ABS市场会形成产品和资金端的平衡。

此外，任东旭表示，资产证券化产品通过优先级次级结构设计，为投资者提供了一定保护，在风险频发的市场下，证券化产品已经逐渐地成为投资人接受并加喜爱的产品。

中国资产证券化产品仍在不断丰富中。上海国际信托公司周五公告，上海市公积金管理中心作为发起机构，将于下周五(12月4日)簿记建档发行总额约69.6亿元人民币个人住房贷款资产支持证券(ABS)，为首批公积金资产证券化产品。

**不良资产证券化不是银行救市良方**

随着银行机构不良资产攀升、资产质量压力增大，重启不良资产证券化的讨论日渐火热；近日亦有市场人士透露试点中的不良资产证券化又处于停滞状态，年内或难以推出。

不良资产转出、供给增加又带来资产折价率过低等问题，让市场把ABS看作银行妥善解决资产质量的一种理想方式。但是张立洲认为，资产证券化不一定是解决银行不良资产问题的良方。

“不良资产证券化出表要确认损失，影响利润，现在不良贷款暴露高峰，金融机构扛不起这个损失。”他进一步解释。

张立洲称，其实，不良资产证券化更多是一种融资行为，不良资产出表要当即确认损失；而当前银行利差缩窄、优质资产缺乏、利润增速下行背景下，这么做对利润影响比较大；因此，银行要权衡处置不良和当即利润损失的利弊。

中国银监会发布三季度数据显示，商业银行（法人口径）信用风险有所上升，不良贷款余额和比率双升；三季度末，商业银行不良贷款余额11,863亿元人民币，较上季末增加944亿元；不良贷款率1.59%，较上季末上升0.09个百分点。

不良加速暴露连续升高之外，中国商业银行的利润也进入“新常态”。工商银行(1398.HK)(601398.SS)高层曾表示，工行等多家银行正在就拨备覆盖率标准与监管部门商议。

在利润的压力下，银行不良资产ABS的供给或将存不确定性。而投资端是否会成为市场繁荣的“推进器”也要存疑。张立洲指出，这一波不良资产投资机会也要谨慎，过去不良资产形成是经济周期波动，有涨有跌；而当前经济下行不是简单周期波动而是新常态。

“当年很多不良资产包会出现周期性反转向好，而目前和当年处置不良资产的思路可能是不一样的。”他表示。（完）